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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Папа не хочет платить

В КЧР составили портрет типичного должника по алиментам
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 129(7887)
Судебные приставы КЧР проанализировали свыше 1500 исполнительных производств о взыскании алиментов и составили портрет типичного неплательщика алиментов на содержание детей. Его средний возраст - 35-40 лет, большинство, понятно, представители сильного пола. Правда, есть среди должников по алиментам и женщины.

По словам главного судебного пристава по Карачаево-Черкесии Рамазана Урусова, в ведомстве находится 180 исполнительных производств данной категории, Средняя сумма долга, которую задолжали горе-отцы, составляет 70- 100 тысяч рублей. В двух случаях эти люди не имеют официального источника дохода, то есть менее половины отцов выплачивают алименты из заработной платы и иных доходов. В процентном соотношении должников-мужчин больше, чем должников женщин, на 86,5 процента.

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А портрет женщины-должника таков: средний возраст - 35 лет, средняя сумма долга - 80-100 тысяч рублей, лишена родительских прав, не работает и не желает трудоустраиваться, зачастую ведет асоциальный образ жизни, а дети находятся в детских домах или в приемных семьях.

Больше всего алиментщиков проживает в Черкесске - здесь зарегистрировано 294 исполнительных производства. Наименьшее количество исполнительных производств о взыскании алиментов зарегистрировано в Карачаевском (57) и Хабезском (65) районах.

По количеству должников-женщин лидирует Зеленчукский районный отдел судебных приставов (около 50). Больше всего просрочек по алиментам взыскали приставы Адыге-Хабльского района - около 1,5 миллиона рублей.

"Отметим, что эта деятельность иногда приносит и совершенно неожиданные итоги. К примеру, недавно работа судебного пристава-исполнителя со сторонами исполнительного производства закончилась полным примирением бывших супругов и воссоединением семьи в Усть-Джегутинском районе республики", - добавил Рамазан Урусов.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Полномочия судебных приставов
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