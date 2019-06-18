В Дагестане суд удовлетворил исковые требования Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора и признал отсутствующим право собственности на земельный участок в водоохранной зоне озера Ак-Гель. Недействительными также теперь стали договор купли-продажи и свидетельство о государственной регистрации права.

Таким образом, как рассказали в надзорном ведомстве, территория площадью почти тысяча квадратных метров и кадастровой стоимостью 7,6 миллиона рублей возвращена в собственность города.

И это только начало. Недавно прокуратура также обнародовала результаты своей проверки. Как выяснилось, девять участков на озере Ак-Гель были зарегистрированы по поддельным постановлениям администрации Махачкалы.

Часть из них была расположена в двадцатиметровой береговой зоне, а некоторые - прямо на водной глади. Удивительно, но такое в Дагестане пока еще возможно: озеро несколько лет подряд засыпается и на его территории появляются нигде не числящиеся участки земли.

Увы, до последнего времени никого из чиновников подобные чудеса (прямо-таки в виде ак-гельских чудовищ) не волновали. А однажды на возмущение горожан бывший архитектор города Магомедрасул Гитинов ответил, что, мол, засыпка озера строительным мусором никакого вреда водоему не наносит.

Самого архитектора сейчас вызывают на заседания суда - он обвиняется в незаконной выдаче градостроительных планов на земельные участки, где впоследствии вырастали многоэтажные дома.

Как проинформировали в прокуратуре Дагестана, по факту незаконной застройки возле озера возбуждены шесть уголовных дел, рассматривается вопрос еще о трех.

Махачкалинское озеро Ак-Гель является уникальным объектом. До сих пор ученые не могут найти достоверного объяснения, откуда водоем пополняется пресной водой. Горожане постарше рассказывают, что здесь когда-то водилось много рыбы. При этом озеро имело статус особо охраняемого природного объекта.

В 2015 году правительство республики по неизвестным причинам, и при молчаливом согласии минприроды региона, лишило его этой привилегии. С тех пор началась неконтролируемая застройка побережья. Площадь озера, составлявшая около двухсот гектаров, за эти годы уменьшилась почти вдвое. Сейчас вокруг воды возведены десятки многоэтажных домов, причем многие из них не имеют разрешительных документов. А расположенный на побережье парк активно застраивается ресторанами и торговыми комплексами.

В Махачкале горожане создали общественное движение "Город наш" и самостоятельно пытаются прекратить незаконную застройку возле озера. Активисты инициировали несколько судебных заседаний по своим искам.

На защиту природного объекта встал и Общероссийский народный фронт.

"В рамках реализации ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" для оздоровления озера в 2017-2018 годах было освоено около 130 миллионов рублей. Эти средства направили на расчистку прибрежной полосы от мусора и дна озера от иловых отложений, укрепление береговой полосы и рекультивацию земель. Сегодня побережье за косой превращено в свалку, там ежедневно продолжают складировать мусор. Из-за чрезмерного хозяйственного воздействия ухудшились фильтрационные свойства прилегающего к озеру рельефа, нарушен свободный приток подземных вод. В том числе по этой причине наблюдается падение уровня воды", - рассказали в региональном отделении ОНФ.

Тем временем

Для спасения водоема эксперты ОНФ предложили ускорить процесс создания "зеленого щита" в Махачкале, установить и строго соблюдать режим водоохранной зоны, искусственно подпитывать озеро и прекратить застройку его территории.