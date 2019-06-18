Александр Беглов: Не дадим пустить с молотка дачу Анны Ахматовой

Среди высоченных густо пахнущих сосен в курортном поселке Комарово стоит зеленый деревянный домик. Здесь жила Анна Ахматова. "Будка" - так она сама называла дачу, которую ей в 1955 году предоставил Литфонд.
Несмотря на крошечный размер, дача стала центром притяжения творческой интеллигенции. Здесь бывали Лидия Чуковская, Дмитрий Лихачев, Натан Альтман, Фаина Раневская, Марк Эрмлер, Александр Прокофьев, Иосиф Бродский... Именно в этом месте Анна Андреевна написала свой "Приморский сонет":
Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет…
В советское время "зеленая будка", равно как и соседние легендарные писательские дачи, принадлежала Литфонду, затем перешла к "Литературному сообществу писателей России", а в 2016 году - к Росимуществу. На жизни дачи Ахматовой смена собственника вначале никак не сказалась - она находилась в аренде у Союза писателей. В "зеленой будке" и по сей день квартируют российские писатели. Говорят, все тут пронизано творческим духом - пишется на редкость легко и хорошо.
Но в этом году (что символично, накануне 130-летия поэта) над дачей Ахматовой нависла беда - поступило известие, что участок с домиком собираются выставить на аукцион: "в связи с необходимостью увеличения объема доходов от сдачи в аренду федерального имущества". Возможно, так и произошло бы: скромное деревянное строение на лакомом участке возле Финского залива могли снести, а вместо него возвели бы, к примеру, современный коттедж. Однако в ситуацию вовремя вмешались городские власти.
- Это наше историческое достояние, наша память, наша история. Мы включились и не допустим, чтобы "будка" была продана с торгов, - заявил врио губернатора Санкт-Петербург Александр Беглов.
Интересно, что местная власть включилась в решение проблемы по собственной инициативе - узнав о конфликте из прессы. Что касается литераторов, то они пока опасаются сглазить и не хотят праздновать победу раньше, чем состоится официальная передача дачи Ахматовой в ведение города. Но в Смольном с уверенностью говорят о том, что домик не уйдет с молотка. Тем временем петербуржцы уже обсуждают дальнейшую судьбу "зеленой будки". Самое популярное предложение - создать здесь музей.