Александр Беглов: Не дадим пустить с молотка дачу Анны Ахматовой

Власти Санкт-Петербурга отстояли дачу Анны Ахматовой. Домик в Комарово собирались выставить на аукцион, но Смольный обратился в Росимущество с просьбой передать его на баланс города. Петербуржцы эту идею поддерживают.

"Будка" - так Анна Ахматова называла эту дачу в курортном поселке Комарово, которую ей в 1955 году предоставил Литфонд. Фото: Юрий Лепский

Среди высоченных густо пахнущих сосен в курортном поселке Комарово стоит зеленый деревянный домик. Здесь жила Анна Ахматова. "Будка" - так она сама называла дачу, которую ей в 1955 году предоставил Литфонд.

Скромное деревянное строение на лакомом участке возле Финского залива могли снести, а вместо него возвели бы, к примеру, современный коттедж

Несмотря на крошечный размер, дача стала центром притяжения творческой интеллигенции. Здесь бывали Лидия Чуковская, Дмитрий Лихачев, Натан Альтман, Фаина Раневская, Марк Эрмлер, Александр Прокофьев, Иосиф Бродский... Именно в этом месте Анна Андреевна написала свой "Приморский сонет":

Здесь все меня переживет,

Все, даже ветхие скворешни

И этот воздух, воздух вешний,

Морской свершивший перелет…

В советское время "зеленая будка", равно как и соседние легендарные писательские дачи, принадлежала Литфонду, затем перешла к "Литературному сообществу писателей России", а в 2016 году - к Росимуществу. На жизни дачи Ахматовой смена собственника вначале никак не сказалась - она находилась в аренде у Союза писателей. В "зеленой будке" и по сей день квартируют российские писатели. Говорят, все тут пронизано творческим духом - пишется на редкость легко и хорошо.

Но в этом году (что символично, накануне 130-летия поэта) над дачей Ахматовой нависла беда - поступило известие, что участок с домиком собираются выставить на аукцион: "в связи с необходимостью увеличения объема доходов от сдачи в аренду федерального имущества". Возможно, так и произошло бы: скромное деревянное строение на лакомом участке возле Финского залива могли снести, а вместо него возвели бы, к примеру, современный коттедж. Однако в ситуацию вовремя вмешались городские власти.

- Это наше историческое достояние, наша память, наша история. Мы включились и не допустим, чтобы "будка" была продана с торгов, - заявил врио губернатора Санкт-Петербург Александр Беглов.

Интересно, что местная власть включилась в решение проблемы по собственной инициативе - узнав о конфликте из прессы. Что касается литераторов, то они пока опасаются сглазить и не хотят праздновать победу раньше, чем состоится официальная передача дачи Ахматовой в ведение города. Но в Смольном с уверенностью говорят о том, что домик не уйдет с молотка. Тем временем петербуржцы уже обсуждают дальнейшую судьбу "зеленой будки". Самое популярное предложение - создать здесь музей.