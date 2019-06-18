"Алые паруса" в Петербурге увидят 33 тысячи выпускников

В празднике "Алые паруса", который пройдет в Петербурге 23 июня, примут участие 33 тысячи выпускников школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Планируется, что на мероприятие прибудут также выпускники из 16 российских регионов и восьми стран мира. Они получат пригласительные билеты, которые дают право прохода на Дворцовую площадь, Стрелку Васильевского острова и другие локации в центре города, где будут проходить праздничные мероприятия.

Билеты на "Алые паруса" получают все петербургские выпускники. Также в этом году праздник увидят пять тысяч школьников из Ленинградской области. Это юноши и девушки, получившие высокие оценки, ставшие победителями олимпиад, спортивных мероприятий и творческих конкурсов.

Традиционно выпускники получают два билета, поэтому могут пригласить на праздник близкого человека - друга или кого-то из родителей.

В день проведения "Алых парусов" в центре города вводится ограничение движения. Также проход на площади, где проходят концерты, без билетов закрыт. Тем не менее, "Алые паруса" становятся праздником для всех горожан и туристов, ведь красочный фейерверк виден по всему центру города.

Апогеем праздника станет проход по Неве корабля с алыми парусами. Много лет подряд это было шведское судно Tre Kronor af Stockholm, в этом году символом праздника станет отечественный парусник "Россия". Он уже вошел в Неву и готов открыть выпускникам двери во взрослую жизнь.