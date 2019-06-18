Архангельский ЦБК "пополнил" мальками Солзу

Архангельский целлюлозно-бумажный комбината провел необычный "выпускной". Во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, в реку Солза выпущены 2019 мальков семги.

АЦБК, одно из ведущих лесохимических предприятий России и Восточной Европы, при осуществлении производственной деятельности руководствуется в том числе законодательством в области сохранения водных биологических ресурсов. В частности, предприятие ежегодно осуществляет выпуск в водоемы Севера мальков в День эколога. Первый добровольческий "выпускной" прошел 5 июня 2018 года в маленькой архангельской деревне Порог на берегу Онеги в 30 километрах от Белого моря. Тогда, в Год добровольца, комбинат выпустил 2018 мальков кумжи - "благородного лосося". Солза, куда выпустили юную семгу, берет свое начало в озере Солозеро в Онежском районе, а впадает в Белое море.

Вес каждой рыбки - 16 граммов. Для семги это много, чтобы достичь такой массы, мальков выращивали полтора года. Технология сложная. Вначале сотрудники Солзенского производственно-экспериментального лососевого рыбозавода отлавливает в реке производителей - взрослую рыбу. Далее мальков помещают в условия, которые максимально приближены к природным. Так, растут они в контейнерах с водой из Солзы. Температура в реке летом - 12 градусов, в контейнерах на рыбзаводе поддерживают такую же. Фильтрация происходит один раз, воду очищают от щепок и мусора. Солза - особая река, ее питают болота, поэтому вода здесь темная. В итоге после полутора лет семга готова к выпуску.

Доставка молоди до водоема - тоже непростая процедура. Семгу транспортируют в особо прочных полиэтиленовых пакетах с водой и воздухом. В одном пакете находится максимум 130 особей. Во время транспортировки ни одна рыбка не пострадала. После выпуска часть молоди сразу ушла вниз по течению, другая осталась у берега. Как говорят в Главрыбводе, это нормально: многим особям требуется акклиматизация. В любом случае семга уйдет вниз по течению, как здесь говорят, "скатится", а потом вернется в родные края на нерест. Себестоимость одной рыбки составляет 344 рубля. До нереста доживет около пяти процентов молоди.

- Акции по выпуску молоди очень важны. Они позволяют не только сохранять, но и увеличивать популяцию. Река Солза находится близко от города Северодвинска, здесь много рыбаков-любителей, которые несмотря на запрет вылова семги вне рыболовных участков, пренебрегают правилами. Конечно, это влияет на популяцию. Поэтому очень хорошо, что бизнес не только выполняет требования по компенсационному выпуску, но и проводит такие добровольческие акции, - говорит начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Северного филиала ФГБУ "Главрыбвод" Дмитрий Широких.

- Надеемся, что руководством комбината будет поддержана данная добровольная инициатива и в будущем - отмечает главный эколог АЦБК Евгения Москалюк. - Такие "выпускные" являются не только символическим, но и практическим природоохранным мероприятием в наш профессиональный праздник.