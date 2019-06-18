Архангельский ЦБК "пополнил" мальками Солзу

Новости

Огород вместо фитнеса: какие мышцы можно прокачать, работая на грядках 09:00
Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе 08:56
Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки 08:55
Не рассыпался: в России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом 08:33
Трамп потребовал у журналистов NYT раскрыть источник информации о кибератаках США на Россию 08:19
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в предательстве 08:10
В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки 08:10
Пять шагов к красоте: косметолог рассказала о подготовке к отпуску 08:08
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" сменит экипаж 08:00
Польский корабль получил пробоину на учениях НАТО в Балтийском море 07:55
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс 07:41
Россия сократила вложения в госдолг США 07:38
Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика ВВС США 07:38
Кардиологи назвали опасный для жизни ранний признак 07:20
Трамп проанонсировал массовую высылку мигрантов из США 06:45
США поверили в денуклеаризацию КНДР 06:27
Синоптики пообещали москвичам жару и грязный воздух 05:51
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей 05:02
Ученые: Нашествие медведей на города Ямала вызвано изменением климата 05:00
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток 04:55
На Сахалине началось движение пассажирских поездов по широкой колее 04:24
В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге 04:17
Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа 03:16
США остановят помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу 03:07
В Якутске у самолета на старте отказало рулевое управление 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
18.06.2019 08:42
Проект: В регионах

Выпускной для семги

Архангельский ЦБК "пополнил" мальками Солзу
Текст: Ульяна Вылегжанина (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(7887)
Архангельский целлюлозно-бумажный комбината провел необычный "выпускной". Во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, в реку Солза выпущены 2019 мальков семги.

АЦБК, одно из ведущих лесохимических предприятий России и Восточной Европы, при осуществлении производственной деятельности руководствуется в том числе законодательством в области сохранения водных биологических ресурсов. В частности, предприятие ежегодно осуществляет выпуск в водоемы Севера мальков в День эколога. Первый добровольческий "выпускной" прошел 5 июня 2018 года в маленькой архангельской деревне Порог на берегу Онеги в 30 километрах от Белого моря. Тогда, в Год добровольца, комбинат выпустил 2018 мальков кумжи - "благородного лосося". Солза, куда выпустили юную семгу, берет свое начало в озере Солозеро в Онежском районе, а впадает в Белое море.

Вес каждой рыбки - 16 граммов. Для семги это много, чтобы достичь такой массы, мальков выращивали полтора года. Технология сложная. Вначале сотрудники Солзенского производственно-экспериментального лососевого рыбозавода отлавливает в реке производителей - взрослую рыбу. Далее мальков помещают в условия, которые максимально приближены к природным. Так, растут они в контейнерах с водой из Солзы. Температура в реке летом - 12 градусов, в контейнерах на рыбзаводе поддерживают такую же. Фильтрация происходит один раз, воду очищают от щепок и мусора. Солза - особая река, ее питают болота, поэтому вода здесь темная. В итоге после полутора лет семга готова к выпуску.

Доставка молоди до водоема - тоже непростая процедура. Семгу транспортируют в особо прочных полиэтиленовых пакетах с водой и воздухом. В одном пакете находится максимум 130 особей. Во время транспортировки ни одна рыбка не пострадала. После выпуска часть молоди сразу ушла вниз по течению, другая осталась у берега. Как говорят в Главрыбводе, это нормально: многим особям требуется акклиматизация. В любом случае семга уйдет вниз по течению, как здесь говорят, "скатится", а потом вернется в родные края на нерест. Себестоимость одной рыбки составляет 344 рубля. До нереста доживет около пяти процентов молоди.

- Акции по выпуску молоди очень важны. Они позволяют не только сохранять, но и увеличивать популяцию. Река Солза находится близко от города Северодвинска, здесь много рыбаков-любителей, которые несмотря на запрет вылова семги вне рыболовных участков, пренебрегают правилами. Конечно, это влияет на популяцию. Поэтому очень хорошо, что бизнес не только выполняет требования по компенсационному выпуску, но и проводит такие добровольческие акции, - говорит начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Северного филиала ФГБУ "Главрыбвод" Дмитрий Широких.

- Надеемся, что руководством комбината будет поддержана данная добровольная инициатива и в будущем - отмечает главный эколог АЦБК Евгения Москалюк. - Такие "выпускные" являются не только символическим, но и практическим природоохранным мероприятием в наш профессиональный праздник.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика ВВС США
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности
Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто
В Киеве признали неготовность к диалогу с Донецком и Луганском