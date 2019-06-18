Цветение Царицы ночи в Петербурге вызвало ажиотаж

Сотни человек выстроились в очередь в оранжерею в Ботаническом саду Петербурга, чтобы увидеть цветение Царицы ночи. Это редчайшее растение цветет раз в год ночью и уже через несколько часов бутоны закрываются. В этом году распустилось сразу 15 бутонов, такого в истории Ботанического сада еще не было.

Пресс-служба Ботанического сада заранее предупредила горожан о цветении Царицы ночи, кстати, в научной среде это растение известно как селеницепеус макдональти. Бутоны начали раскрываться в 20.00.

Время работы Ботанического сада было продлено, предполагалось, что каждый посетитель пробудет в оранжерее не более получаса.

Тем не менее, желающих оказалось столь много, что на входе в оранжерею возникли очереди. В социальных сетях петербуржцы и туристы жалуются, что не могут зайти в назначенное время экскурсии ни с обычными билетами, ни с электронными.

В Ботаническом саду объясняют ситуацию большим числом посетителей, а также тем обстоятельством, что зашедшие в оранжерею долго любуются необычными цветами и вследствие этого очередь почти не двигается.

Справка "РГ"

Селеницереус макдональди относится к кактусам, встречается в Гондурасе. Диаметр цветков составляет более 35 сантиметров.