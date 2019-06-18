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18.06.2019 22:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Цветение Царицы ночи в Петербурге вызвало ажиотаж

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого Фото: Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
Фото: Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Сотни человек выстроились в очередь в оранжерею в Ботаническом саду Петербурга, чтобы увидеть цветение Царицы ночи. Это редчайшее растение цветет раз в год ночью и уже через несколько часов бутоны закрываются. В этом году распустилось сразу 15 бутонов, такого в истории Ботанического сада еще не было.

Фото: iStock
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Пресс-служба Ботанического сада заранее предупредила горожан о цветении Царицы ночи, кстати, в научной среде это растение известно как селеницепеус макдональти. Бутоны начали раскрываться в 20.00.

Время работы Ботанического сада было продлено, предполагалось, что каждый посетитель пробудет в оранжерее не более получаса.

Тем не менее, желающих оказалось столь много, что на входе в оранжерею возникли очереди. В социальных сетях петербуржцы и туристы жалуются, что не могут зайти в назначенное время экскурсии ни с обычными билетами, ни с электронными.

В Ботаническом саду объясняют ситуацию большим числом посетителей, а также тем обстоятельством, что зашедшие в оранжерею долго любуются необычными цветами и вследствие этого очередь почти не двигается.

Справка "РГ"

Селеницереус макдональди относится к кактусам, встречается в Гондурасе. Диаметр цветков составляет более 35 сантиметров.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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