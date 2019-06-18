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18.06.2019 20:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)

В Петербурге 21 июня на сцене Государственной филармонии для детей и юношества пройдет концерт, посвященный 75-летнему юбилею со дня основания Ленинградского Нахимовского военно-морского училища.

Фото: Майя Жинкина
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За дирижерским пультом будет директор филармонии, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. Еще одним дирижером вечера станет Дмитрий Ноздрачев.

Как сообщает пресс-служба филармонии, программа, которая прозвучит на вечере, создана специально для ветеранов, курсантов и выпускников военных учебных заведений.

Справка "РГ"

Ленинградское Нахимовское военно-морское училище было учреждено 21 июня 1944 года спустя всего несколько месяцев после полного освобождения города от блокады. Первыми нахимовцами стали школьники, которые наравне со взрослыми обороняли город.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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