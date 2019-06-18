Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом

В Петербурге 21 июня на сцене Государственной филармонии для детей и юношества пройдет концерт, посвященный 75-летнему юбилею со дня основания Ленинградского Нахимовского военно-морского училища.

За дирижерским пультом будет директор филармонии, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. Еще одним дирижером вечера станет Дмитрий Ноздрачев.

Как сообщает пресс-служба филармонии, программа, которая прозвучит на вечере, создана специально для ветеранов, курсантов и выпускников военных учебных заведений.

Справка "РГ"

Ленинградское Нахимовское военно-морское училище было учреждено 21 июня 1944 года спустя всего несколько месяцев после полного освобождения города от блокады. Первыми нахимовцами стали школьники, которые наравне со взрослыми обороняли город.