С 18 июня аэропорт поселка Соловецкий перестанет принимать самолеты Л-410 и все прочие. Вместо них между Архангельском и островами в Белом море будут курсировать вертолеты Ми-8. Ограничения, которые продлятся всю летнюю навигацию, связаны с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) Соловков.

Даже для обычного населенного пункта ремонт ВПП аэропорта мог создать ряд неудобств. А Соловецкие острова - место массового паломничества и туристическая Мекка мирового масштаба. В навигацию до них можно добраться и морем, однако этот путь не очень удобен: большие комфортабельные суда из Архангельска на Соловки не ходят с советских времен. Многих паломников и неорганизованных туристов доставляют на архипелаг катера из карельской Кеми, но клиенты туроператоров предпочитают авиасообщение. А в зимнее время альтернативы воздушному транспорту на этом направлении попросту нет.

Задолго до реконструкции соловецкой "взлетки" архангельские компании, которые занимаются въездным туризмом, забили тревогу: предварительные заявки на авиабилеты придется аннулировать. Это могло коснуться сотен туристов, в том числе зарубежных, которые заранее бронировали путешествие на Соловки. Да и местным жителям необходима регулярная и доступная связь с "большой землей". Билет на самолет до Архангельска обходился в 7500 рублей, а перевозки на вертолетах значительно дороже.

Но скорейшей реконструкции полосы требовала прежде всего безопасность самих авиапассажиров. Еще пять лет назад ее износ составлял 80 процентов. Весь аэропортовый комплекс Соловков построен более 70 лет назад. Ветхий деревянный аэровокзал тоже давно не соответствует требованиям XXI века.

Покрытие ВПП было установлено в 2001 году. Это сборно-разборные конструкции из металлических плит, которые используются на небольших аэродромах и вертолетных площадках, а также как временный вариант на период распутицы. К тому же за долгую эксплуатацию возникла "усталость" металла. Каждый год полосу на Соловках ремонтировали, меняли плиты, но в России их больше не производят, а запасы не бесконечны.

Эксперты из Петербурга рекомендовали выбрать искусственное покрытие из сборного железобетона или монолитного цементобетона, которое сможет обеспечить безопасность авиаперелетов на современном уровне. Специалисты также отметили, что в холодное время года выполнить качественную реконструкцию будет проблематично: грунт промерзает и вспучивается, а надо соблюдать необходимый коэффициент уплотнения.

Поэтому начало работ назначили на июнь. В правительстве Архангельской области назвали это вынужденной мерой и заверили, что стоимость авиабилетов останется прежней благодаря субсидированию. Регулярные рейсы на Ми-8 по вторникам и пятницам будет выполнять тот же 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, который перевозил пассажиров на самолетах.

Подрядчик уже доставил на острова строительную технику и материалы.

- Мы должны выполнить необходимый перечень работ, чтобы возобновить авиасообщение самолетами Л-410 к завершению морской навигации, - отметил заместитель министра строительства области Владимир Полежаев.

Особенность Соловков заключается еще и в том, что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО.?Любые масштабные проекты, включая реконструкцию взлетной полосы, надо согласовывать с этой международной организацией.

Также здесь находится крупнейший в России Соловецкий монастырь, причем всего в нескольких сотнях метров от аэропорта.

И мнение РПЦ было учтено при выборе варианта реконструкции полосы. Первоначально ее предполагалось значительно удлинить - до 1700-2000 метров, чтобы Соловки смогли принимать, например, "Суперджеты". Но представители Церкви предложили оставить длину полосы на прежнем уровне в полтора километра, чтобы не увеличивать антропогенную нагрузку на архипелаг.

Кстати

Стоимость работ по реконструкции аэропорта на Соловках составляет 2,6 миллиарда рублей. Проект вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденный правительством РФ.

В ходе реконструкции подрядчик заменит покрытие ВПП, построит новую рулежную дорожку и перрон для стоянки четырех воздушных судов с площадкой для обработки от обледенения. В аэропорту также появятся контрольно-пропускной пункт, объекты обеспечения полетов, склад и другие сооружения.

До реконструкции соловецкий аэропорт мог принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 тонн. После окончания работ здесь смогут приземляться более тяжелые самолеты. Пропускная способность комплекса вырастет вдвое - до 100 пассажиров в час.