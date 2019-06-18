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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Над вечной красотой

Архангельский национальный парк Кенозерье спасает Русский Север
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
Создание Кенозерского национального парка спасло уникальную территорию Русского Севера, аналогов которой нет нигде в мире. 300 озер, 100 памятников архитектуры, старинные деревни - это не музей под открытым небом, а живая территория, куда едут многочисленные туристы. За спасение этого наследия директор парка Елена Шатковская удостоена Госпремии РФ.
100 памятников архитектуры, старинные деревни - это не музей под открытым небом, а живое место, куда едут многочисленные туристы. Фото: РИА Новости 100 памятников архитектуры, старинные деревни - это не музей под открытым небом, а живое место, куда едут многочисленные туристы. Фото: РИА Новости
100 памятников архитектуры, старинные деревни - это не музей под открытым небом, а живое место, куда едут многочисленные туристы. Фото: РИА Новости

Среди дремучей тайги рассыпались сотни синих озер с узорчатыми берегами. Самое большое из них - причудливое Кенозеро со множеством островов и заливов. А неподалеку от Лекшмозера проходит "северный экватор": так называют длинную каменистую гряду - водораздел между Атлантикой и Северным Ледовитым океаном. Озера связаны между собой каналами и протоками. Здесь пролегали древние волоки - пути по воде и суше, следы которых можно отыскать и сегодня. В озерные зеркала глядятся старинные деревни, и среди них Вершинино - столица Кенозерья. В них живут люди, предки которых сотни лет назад осваивали этот затерянный мир и строили деревянные храмы, сохранившиеся по сей день. Современные кенозеры берегут вековые традиции в промыслах и ремеслах. Самодельные лодки, действующая водяная мельница, колодцы-"журавли", глиняная утварь, резное дерево, нежные шанежки из печки - все на радость туристам. А еще здесь бережно хранят слово: фольклористы записали в этих краях больше трех тысяч сказок и былин.

Каждый год парк принимает 17 тысяч туристов. Хотя при его создании скептики говорили: "В эту глушь в лучшем случае поедут лет через сто"

В священных рощах Кенозерья - как будто тут и выросли вместе с елями да соснами - спрятались многочисленные часовенки. На небольшой территории их сохранилось 35! Внутри многих - диво дивное: расписные "небеса" - перекрытия под самой крышей... Здесь трудно выделить что-то самое главное, поскольку примечательно все: природа, памятники архитектуры и церковной живописи, былины, люди. Если убрать хоть одно слагаемое, волшебный край собой уже не будет. Для сохранения единства этого наследия в 1991 году был создан Кенозерский национальный парк.

- Исследователи открыли Кенозерье давно, еще в девятнадцатом веке, - рассказывает бессменный директор парка Елена Шатковская. - В 70-е годы ученые заговорили о необходимости комплексного подхода к сохранению территории. Для этого выбрали новый формат национального парка. Как его создавать, никто не знал. Мы во многом были первопроходцами. Парк появился в то время, когда менялась страна, закрывались предприятия. Поэтому все складывалось непросто. Пришлось спасать леса, которые уже были распределены в рубку, брать на баланс гибнущие памятники и помогать людям выживать.

Это не был музей под открытым небом. В национальный парк вошла сама жизнь: 45 деревень и 2300 человек. Многие не понимали, что еще за парк свалился на их головы, и на сходах кричали директору, которой было чуть за тридцать: "Давай нам работу, зарплату, пенсию!" И только кенозерские бабушки с самого начала поддерживали Елену, приехавшую к ним с Соловков, где она начинала научным сотрудником в музее: "Доченька наша, какую ношу ты на себя взвалила!"

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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- Без этих бабушек, их тихой молитвы и любви, я бы, наверное, не выдержала, - признается наша героиня. - Нас не понимали, когда парк взял на себя памятники. Он находился в ведении Рослесхоза, а памятниками ведал минкульт. Но мы их спасли! 23 шедевра отреставрировали, на 22 провели противоаварийные работы. Вытаскивали умирающие деревни. К сожалению, вытянули не все...

Самым первым объектом, который построил парк, стала начальная школа в Усть-Поче. "Главная по Кенозерью" уверена: наследие получится сберечь только при условии, что будет жива деревня. Всего через несколько лет сами кенозеры заговаривали: "В нашем парке все должно быть самое лучшее!" Местные жители в нем работают, наравне с профессионалами участвуют в реставрации храмов, принимают туристов. Вся сувенирная продукция сделана здешними мастерами. По сути, парк стал градообразующим предприятием. Ни один проект не обходится без участия местных.

- Знания и опыт, которые накапливались веками, - тоже ценное наследие. Поэтому нам так важно, чтобы коренные жители оставались в Кенозерье. Если их заменят дачники, это будет совсем другая история, - уверена Елена Шатковская.

Здесь трудно выделить что-то самое главное, поскольку примечательно все: природа, памятники архитектуры, былины, люди. Если убрать хоть одно слагаемое, волшебный край собой уже не будет. Фото: PHOTOXPRESS

У парка много социальных проектов. Масса событий рассчитана на детей и юношество - от школы экскурсовода до плотницких курсов. Для туристов открыты визит-центры, экскурсионные маршруты, 19 музеев и экспозиций. Здесь находится единственный в России музей эпического наследия "В Начале было Слово". И конечно же, в парке ведется масштабная научная работа.

В 2004-м Кенозерье вошло в число биосферных резерватов ЮНЕСКО. Сейчас парк является кандидатом на включение в список Всемирного наследия. Каждый год он принимает порядка 17 тысяч туристов. Хотя при его создании скептики говорили: "В эту глушь в лучшем случае поедут через сто лет".

Справка "РГ"

Кенозерский национальный парк площадью 140 тысяч гектаров создан в 1991 году на юго-западе Архангельской области. Три четверти территории занимает тайга, остальное - луга, болота и ледниковые озера, которых здесь около трехсот. Уникальное расположение на границе Русской платформы и Балтийского кристаллического щита привело к разнообразию флоры и фауны. Кенозерье - выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта. Природные комплексы вкупе с многочисленными памятниками материальной и духовной культуры делают нацпарк особым регионом, аналогов которому нет нигде в мире. В 2016 году в его состав вошел национальный парк "Онежское Поморье".

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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