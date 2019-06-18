КС уточнил процедуру согласования митингов и шествий

Новости

Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя 15:10
Российский электромобиль Zetta. Сроки выпуска могут измениться 15:00
Facebook запустит свою криптовалюту Libra 14:49
Госдума обязала банки подключиться к Системе быстрых платежей 14:45
В Словакии археологи совершили важное открытие в подземелье замка 14:44
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными 14:30
В иркутском зоопарке поселились мусанги - "изготовители" элитного кофе 14:26
Антропологи выяснили, почему древний народ покинул развитый город 14:15
Беларусь вошла в пятерку лучших стран для гастрономического туризма 14:11
Кардиологи опровергли мнение педиатров о последствиях детского ожирения 14:10
Стартовал прием заказов на обновленный Subaru Outback 14:06
За 2018 год Москву посетили 23,5 миллиона туристов 14:05
"Я была разочарована": "Серсея Ланнистер" о концовке "Игры престолов" 14:05
С тамбовского поезда сняли дебошира с гашишем 14:01
Осуждены пять участников крымской ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 13:58
На Марсе обнаружен свежий след от мощного взрыва 13:58
В Черном море вода прогрелась до рекордной температуры 13:51
Видео: В Петербурге подружились тюлень и кольчатая нерпа 13:50
Минск и Каир будут поддерживать усилия по укреплению международного мира 13:43
В цирке под Брянском верблюд покалечил наездницу 13:38
Кремль призвал к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке 13:33
Додон поблагодарил Россию за стабилизацию ситуации в Молдавии 13:27
Статус паломника закрепят в законодательстве 13:24
Блогер снял на видео секретную американскую "Зону 51" 13:22
В Петербурге школьник пострадал на занятии по фигурному катанию 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

КС уточнил процедуру согласования митингов и шествий

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ возложил обязанность по поддержанию порядка в ходе митингов и демонстраций на органы власти и запретил им отказывать в согласовании подобных публичных мероприятий только на основании того, что организаторы не предусмотрели соответствующих мер.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проверить положения Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" судей КС РФ попросил активист из Иркутска Валерий Тетерин.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
КС защитил право потерпевших на судебное производство в разумный срок

В 2018 году он заранее подал уведомления в администрацию города Иркутска о том, что планирует провести митинг и демонстрацию и указал запланированное количество участников на каждом мероприятии. Однако в согласовании публичных акций заявителю отказали - на том основании, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи.

По мнению Валерия Тетерина, прописанная в законе обязанность организатора мероприятия "обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан", а в уведомлении заранее указать "формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи" содержит слишком расплывчатые формулировки, порождая тем самым правовую неопределенность. А возможность на этом основании запретить проведение публичного мероприятия противоречит статье 31 Конституции РФ: "Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

В ходе публичных слушаний представители органов исполнительной и законодательной власти в целом сошлись во мнении, что оспоренные положения не противоречат Конституции РФ. Хромает "правоприменительная практика" - органы местной власти пользуются положениями ФЗ так, как им удобнее. Как напомнил полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас, требование закона об уведомлении о проведении митинга направлено прежде всего на то, чтобы органы публичной власти "смогли организовать взаимодействие органов охраны общественного порядка с организаторами публичного мероприятия при его проведении".

Фото: Sergeychayko/ iStock
КС РФ защитил имущественное право свидетелей по уголовным делам

Судьи КС разделили эту позицию. Как отметил судья-докладчик по делу Тетерина Сергей Князев, "основные обязанности, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и оказания медпомощи должны нести органы публичной власти, которые обладают для этого всеми необходимыми полномочиями и возможностями". Если же меры, указанные в уведомлении, кажутся им недостаточными, необходимо указать причины и предложить коррективы. В случае согласия организатора мероприятие должно быть проведено в соответствии со всеми заранее определенными условиями, а разногласия необходимо рассматривать в суде.

- КС РФ еще раз вынужден был напомнить позицию, вынесенную в решении 2013 года, - подвел итог судья Князев. - Если орган публичной власти получил уведомление о проведении мероприятия, он должен предпринять все усилия, чтобы оно состоялось в заявленном мести в запланированное время, а не пытаться под любым предлогов изыскать причину для запрета. Забвение этого и сослужило плохую службу в иркутском случае.

Дело заявителя подлежит пересмотру.

 

 

 

 

 

 

Власть Право Права человека Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
Кремль призвал к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Москва заявила о схожести позиций Зеленского и Порошенко
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю