КС уточнил процедуру согласования митингов и шествий

Конституционный суд РФ возложил обязанность по поддержанию порядка в ходе митингов и демонстраций на органы власти и запретил им отказывать в согласовании подобных публичных мероприятий только на основании того, что организаторы не предусмотрели соответствующих мер.

Проверить положения Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" судей КС РФ попросил активист из Иркутска Валерий Тетерин.

В 2018 году он заранее подал уведомления в администрацию города Иркутска о том, что планирует провести митинг и демонстрацию и указал запланированное количество участников на каждом мероприятии. Однако в согласовании публичных акций заявителю отказали - на том основании, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи.

По мнению Валерия Тетерина, прописанная в законе обязанность организатора мероприятия "обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан", а в уведомлении заранее указать "формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи" содержит слишком расплывчатые формулировки, порождая тем самым правовую неопределенность. А возможность на этом основании запретить проведение публичного мероприятия противоречит статье 31 Конституции РФ: "Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

В ходе публичных слушаний представители органов исполнительной и законодательной власти в целом сошлись во мнении, что оспоренные положения не противоречат Конституции РФ. Хромает "правоприменительная практика" - органы местной власти пользуются положениями ФЗ так, как им удобнее. Как напомнил полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас, требование закона об уведомлении о проведении митинга направлено прежде всего на то, чтобы органы публичной власти "смогли организовать взаимодействие органов охраны общественного порядка с организаторами публичного мероприятия при его проведении".

Судьи КС разделили эту позицию. Как отметил судья-докладчик по делу Тетерина Сергей Князев, "основные обязанности, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и оказания медпомощи должны нести органы публичной власти, которые обладают для этого всеми необходимыми полномочиями и возможностями". Если же меры, указанные в уведомлении, кажутся им недостаточными, необходимо указать причины и предложить коррективы. В случае согласия организатора мероприятие должно быть проведено в соответствии со всеми заранее определенными условиями, а разногласия необходимо рассматривать в суде.

- КС РФ еще раз вынужден был напомнить позицию, вынесенную в решении 2013 года, - подвел итог судья Князев. - Если орган публичной власти получил уведомление о проведении мероприятия, он должен предпринять все усилия, чтобы оно состоялось в заявленном мести в запланированное время, а не пытаться под любым предлогов изыскать причину для запрета. Забвение этого и сослужило плохую службу в иркутском случае.

Дело заявителя подлежит пересмотру.