Муниципалитетам Заполярья поручили разработать проекты благоустройства

Муниципалитеты Мурманской области получили задание до конца 2019 года разработать концепции по благоустройству общественных территорий, чтобы затем представить их на федеральный конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Для большинства городов и поселков это будет новым делом. Помочь в этой работе местным властям был призван "архитектурный десант" в лице нескольких московских архитекторов и урбанистов, которые проработали в Заполярье несколько дней.

- Необходимо поддерживать использование первых этажей для магазинов и различных сервисов, - подчеркнул Никита Асадов, директор по развитию одного из московских архитектурных бюро. - Но для них необходимо единое стилевое решение. Стоит "легализовать" диагональные дорожки, которые протоптали сами жители по пешеходным скверам, за счет покрытия из каменной крошки. Еще одно простое и недорогое решение - покрасить цоколи домов в единый цвет. Это позволит придать городу нарядный вид.

Еще одна черта, которой должны обладать арктические города, - это подсветка улиц и различных объектов, которая способна выгодно подчеркнуть сильные стороны облика города долгой зимой с ее полярной ночью и коротким световым днем.

- В этом городе не хватает промышленного дизайна, - отметила архитектор Оксана Веселова, говоря об архитектуре Кировска, где расположено одно из крупных горнодобывающих предприятий Заполярья, которое производит апатитовый концентрат. - Да, здесь прекрасные горнолыжные склоны, сюда приезжает очень много спортсменов, но недостает идентичности города, предприятия и Хибинских гор, возле которых расположен Кировск.

Есть элементарные колористические решения, которые кардинально меняют восприятие территории, считает эксперт. За счет такого дизайна можно привлечь гораздо большее число туристов, которых интересуют не только горные лыжи, но и сама городская среда.

- Безусловно, мы понимаем, что подобные проекты по благоустройству довольно дорогостоящие, - добавил Никита Асадов. - Их стоимость в среднем составляет несколько десятков миллионов рублей. Но это хороший повод для участия в федеральных проектах.

До сих пор райцентры Заполярья благоустраивались по остаточному принципу: на что хватит денег, то и делали

Кроме того, в Мурманской области многие города имеют градообразующие предприятия. Качественно выполненный проект по благоустройству, поддержанный местными жителями, очень часто вызывает симпатию у представителей крупного бизнеса - а значит, и финансирование за счет предприятий, полное или частичное. "Десантники" отметили, что комплексный подход к благоустройству городов способен не только привлекать туристов, но даже остановить или уменьшить отток населения из них.

- Это одна из главных проблем для тех городов, где мы побывали, - подчеркнула Анна Носова, заместитель гендиректора по региональным проектам Центра развития городов и экономики культуры. - И выяснилось, что наличие работы с достойной зарплатой - далеко не единственный и даже не самый главный фактор. Огромную роль играет комфорт городской среды, уровень которого оставляет желать лучшего. Например, в Кировске достаточно разработать стандарт благоустройства, позволяющий уменьшить загрязненность дорог и улиц, проложить пешеходные маршруты.

Предложения архитекторов уже стали основой для проекта по благоустройству, который предполагается завершить в 2020 году. Идеи московских гостей станут техническим заданием для проектировщиков.

Впрочем, немало творческих идей высказали и сами жители городов Заполярья. Порой они оказывались весьма нетривиальными - например, расписать в стиле граффити все трансформаторные подстанции в каждом городе региона. Представители областной администрации вместе с руководством Мурманского колледжа искусств уже отобрали около 70 объектов, которые предстоит расписать в 2019 году.

До сих пор райцентры Заполярья благоустраивались по остаточному принципу: на что хватит денег, то и делали. Чаще всего эта работа сводилась к ремонту тротуаров и дворов. Архитекторы подчеркнули, что сегодня необходим совершенно иной принцип: благоустройство города должно стать комплексным проектом. Оно не должно сводиться к "точечной" работе, а иметь концепцию, вписанную в облик города, подчеркивать архитектурную неповторимость каждого города. Кроме того, проект должен быть одобрен местными жителями и воплощаться в жизнь при их прямом участии. Еще один принцип заключается в том, что проект по благоустройству должен предусматривать развитие малого предпринимательства. Формируемые при благоустройстве новые привлекательные общественные пространства способны создать хороший поток клиентов и покупателей для различных коммерческих объектов - кафе, ресторанов и небольших магазинов, в которых всегда нуждаются туристы. Но главное - это приоритет человека как субъекта городской жизни: современные города заявляют пешеходов и велосипедистов главными целевыми группами благоустройства. На этапе запуска проекта должен проводиться предпроектный анализ, а после окончания работ - оценка того, как изменилось пространство.