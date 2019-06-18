Бизнес, который готов делать серьезные инвестиции в арктические проекты, получит ряд серьезных преференций. Об этом говорится в законопроектах, подготовленных Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. В начале июня эти документы должны быть внесены в правительство РФ, а в июле - поступить в Госдуму. Если раньше инициатива в освоении арктических ресурсов возлагалась на бизнес, то сейчас государство намерено усиливать свое присутствие за полярным кругом и помогать предпринимателям в тех сферах, где добиться конкурентоспособности труднее всего. Эксперты расценивают эти перемены как "тектонический сдвиг" в арктической политике России.

Дедушкина оговорка

Речь идет о четырех законопроектах, с помощью которых федеральные власти собираются создать новую систему преференций для инвестиционных проектов в Арктической зоне. В частности, вводятся два новых понятия: "Арктическая зона Российской Федерации" и "резидент Арктической зоны", сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Резидентами российской Арктической зоны могут стать как компании, так и отдельные предприниматели.

Для получения преференций обозначены два условия. Объем инвестиций в проект должен составлять от 500 тысяч рублей. Еще одно условие - инвестор должен заключить соглашение об инвестиционной деятельности с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Согласно законопроекту, все инвесторы на территории Арктической зоны могут рассчитывать на применение "дедушкиной оговорки" (сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства). В данном случае имеется в виду сохранение налоговых условий на весь период реализации проекта. Для резидентов будут действовать режим свободной таможенной зоны и сокращенные сроки оформления грузов. Кроме того, предполагается значительно снизить налоги.

- Проекты в Арктике в основном "длинные", это освоение шельфа, освоение крупных месторождений, крупные инфраструктурные проекты, они все имеют жизненный цикл больше 20 лет, - подчеркнул заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. - Поэтому мы остановились на варианте, что изначально будут установлены ставки налогов, но относительно невысокие. Например, налог на прибыль - семь процентов. Но эти условия будут действовать весь срок реализации проекта. Если проект живет 40 лет, он 40 лет будет платить семь процентов.

Налоговые льготы предусмотрены для четырех групп инвесторов: в области добычи углеводородного сырья на новых морских месторождениях на арктическом шельфе, для проектов в области разработки углеводородов на континентальной части, для проектов в области СПГ и для иных проектов в области добычи полезных ископаемых. Для всех категорий определена пониженная ставка страховых взносов - 7,6 вместо 30 процентов.

Государство намерено усиливать свое присутствие за полярным кругом и помогать бизнесу там

Предполагается, что на всей территории Арктической зоны будут действовать круглосуточный режим работы пунктов пропуска, сокращенные сроки таможенного оформления грузов, единый орган государственного контроля при таможенном оформлении грузов. Иностранцы получат возможность въезжать в Арктическую зону РФ по электронной визе. Все это, по замыслу авторов законопроектов, должно создать благоприятный режим для экспортно-импортных операций.

Еще одна новинка - режим арктического инвестиционного проекта, отметил Александр Крутиков. Одной из главных задач и трудностей в Арктике является строительство инфраструктуры, для финансирования которого предлагается новый механизм. Суть его заключается в том, что действующее в Арктике добывающее предприятие может быть освобождено от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в объеме инвестиций в инфраструктуру для новых производств. Для этой льготы поставлена очень высокая планка стоимости инвестпроекта - 100 миллиардов рублей. Это сделано для того, чтобы шанс получить данную льготу имеют только крупные проекты.

Режим "одного окна"

Министерство финансов РФ предварительно поддержало инициативу по "арктическим" преференциям, отметил вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, помимо преференций для бизнеса, обсуждалась реализация нацпроектов в Арктике. Одной из главных задач Трутнев назвал повышение уровня жизни и социальной защищенности на этих территориях до среднероссийского. При этом предполагается, что вся арктическая территория РФ будет иметь единый статус.

- Никаких отдельных территорий опережающего развития в Арктике не будет, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Вся ее территория будет преференциальной.

Сегодня в арктической политике России действует принцип "целевой" поддержки инвестпроектов в индивидуальном режиме. Например, это касается проекта "Ямал СПГ", который сегодня реализуется опережающими темпами. Но необходимо выстроить общую, а не "штучную" модель поддержки. Важно, чтобы каждый потенциальный инвестор знал, на что он гарантированно может рассчитывать, вкладывая деньги,знать свой налоговый режим на годы вперед чтобы понимать сроки окупаемости проекта.

Нерешенные задачи

Аналитики подчеркивают, что "арктические" преференции потребуют большой дальнейшей работы. В частности, предлагаемый Минвостокразвития РФ законопроект нуждается в доработке.

- Концептуальный посыл законопроекта - "преференции в обмен на инвестиции". Но в тексте документа не обозначено, какие инвестиции и в какие проекты могут претендовать на конкретные налоговые преференции, - отмечает Михаил Жуков, ученый секретарь научного совета АНО "Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера". - Единственное требование - проекты должны быть новыми для субъекта хозяйственной деятельности или в прежних видах деятельности должен быть зарегистрирован новый субъект. За преференциями предлагается обратиться в другое "окно", к налоговикам, используя процедуры, установленные другими законами. Нарушается декларируемый принцип "одного окна" для субъектов экономической деятельности в Арктике.

Одна из важнейших нерешенных задач законопроектов - избежать конфликта интересов как между предприятиями, так и с органами регионального и местного самоуправления, подчеркивает эксперт. От проектов резидентов АЗРФ арктические регионы и муниципальные образования могут не получить ничего ни в экономической, ни в социальной сфере. Возможные отрицательные последствия, в том числе экологические, останутся головной болью региональных и местных властей. Дополнительный доход в местные бюджеты тоже остается под вопросом. Например, добывающая компания может заявить в качестве нового проекта бурение одной новой скважины и трубопровод от нее на накопительный терминал, но все платежи осуществить по удобному ей месту регистрации.

Основным драйвером развития Арктики будут проекты крупных российских вертикально интегрированных компаний с привлечением в них иностранных инвестиций. Но при этом возникает вопрос: на какие преференции могут рассчитывать субподрядные организации, которые крупный бизнес привлечет в свои проекты? Этот вопрос в предлагаемом законопроекте отражения не нашел.

Тем не менее инициативы федеральных властей можно расценивать как декларацию принципиально новой государственной политики в российской Арктической зоне. Новой настолько, что профессиональными арктиковедами она воспринимается как глобальный тектонический сдвиг, который ставит государственную политику в Арктике с головы на ноги и позволяет начать двигаться в правильном направлении.

- До сих пор возможность установления режима преференций применительно к территории АЗРФ сначала открыто отрицалась, а потом неявно блокировалась, - считает Михаил Жуков. - Даже идея развития опорных зон в Арктике была завуалированной формой ухода от вопроса о преференциях путем замещения их проектами, обеспечивающими рост только на части территории АЗРФ.

Прямая речь

Сергей Веллер, президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области:

- Отток населения из Арктики остается одной из ее главных проблем, поэтому необходимо продолжать работу по созданию для граждан стимулов оставаться на Севере. Например, за последний год Мурманская область потеряла более 5000 человек. Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем ввести дополнительные пенсионные льготы для северян.

Сегодня законодатель говорит, что, например, для мужчин 20 лет "северного" стажа - это возможность выйти на пенсию на пять лет раньше, чем в целом по стране. Получается, что каждые четыре года трудового стажа на севере дают мужскому населению снижение возраста выхода на пенсию на один год. Мы предложили расширить эту льготу, а именно снизить пенсионный возраст для мужчин на один год за каждые четыре года работы на Крайнем Севере и аналогично для женщин - на один год за каждые три года работы на Крайнем Севере сверх того, что установлено сегодня федеральным законодательством.