Новости

В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Многим испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
Археологи РАН раскрыли новые тайны Иерихона 17:41
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским 17:38
Новый Renault Captur для Европы не дорос до российского 17:32
Иван Ургант о сериале "Чернобыль": Это должны были мы снять 17:23
В Костроме банда "черных банкиров" обналичила 70 млн рублей 17:16
На Колыме семью чуть не унесло на лодке в Охотское море 17:15
Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова 17:11
Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска 17:01
В аэропорту Пулково бездомный украл 27 коробок шоколадных конфет 16:58
В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,8 16:56
Метеорологи помогут спасателям минимизировать последствия ЧС 16:55
Лавров: Вопросов к российско-венесуэльскому ВТС быть не может 16:47
В Москве обновят станции мониторинга загрязнения воздуха 16:46
Вышел "красный" трейлер нового хоррора от авторов "З/Л/А" 16:45
Россиянин получил ножевое ранение при потасовке в Стамбуле 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 17:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бизнес выбирает среду

Город на Неве вошел в пятерку лучших по инвестиционной привлекательности
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(7887)
В регионах активно обсуждаются результаты Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, презентованного на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). На Северо-Западе в двадцатку лучших попали только три субъекта - Петербург, Ленинградская и Новгородская области.

Региональных рейтингов сейчас достаточно много, и их данные зачастую не коррелируются между собой. Но Нацрейтинг занимает особое место - его традиционно представляют в присутствии всех губернаторов.

В Петербурге обустроят новые общественные пространства

В Агенстве стратегических инициатив (АСИ), которое является составителем рейтинга, объясняют это тем, что цель рейтинга - это выявление лучших практик по взаимодействию бизнеса и власти. Поэтому списки регионов с наиболее низкими оценками держат в строжайшей тайне. Тем более что за результатами пристально следят не только во властных кабинетах, но и в крупных компаниях. И низкая позиция в рейтинге вполне может стать причиной, по которой инвестор пойдет искать другую локацию. Рейтинг составлялся на основе опросов предпринимателей, его проводили крупнейшие организации, работающие с бизнесом. Помимо АСИ, в нем участвовали "Опора России", "Деловая Россия" и ТПП. Также анализировались общие данные по бизнес-климату, например, объем закупок у малого и среднего предпринимательства, время, которое требуется на согласование строительства объекта, число проверок. Всего учитывалось 45 критериев. Фактически рейтинг - это оценка, которую региональным властям выставило бизнес-сообщество.

Результаты неожиданными не стали. Петербург занял пятое место, на первом - Москва. Стоит отметить, что в 2016 году, например, столица занимала десятое место, а Петербург и вовсе не был в двадцатке лидеров.

Глава АСИ Светлана Чупшева говорит, что разрыв в показателях лидеров был минимальный. 62 субъекта улучшили свои прошлогодние показатели, таким образом, конкуренция среди регионов растет. Чтобы сохранить свою строчку в рейтинге, региональным властям нужно было нарастить свои показатели минимум на четыре пункта. В этом году рейтинг ясно показал, что тренд на привлечение малых высокотехнологичных инвесторов постепенно сменяет практику, доминировавшую еще лет десять назад, когда каждый регион любыми способами стремился пригласить к себе крупную производственную компанию и реализовывать масштабный проект. Под такие проекты регионы предоставляли все возможные налоговые льготы и отчитывались о росте инвестиций.Но один или два инвестора, пусть даже очень мощных, не могли вытянуть экономику всего региона и дать рабочие места всем желающим.

Постепенно в регионах стали снижать входные пороги для стратегических проектов, сейчас в ряде субъектов они составляют 50-100 миллионов рублей инвестиций и под такой статус может подойти любая производственная или строительная компания. Но понижение планки при сохранении ранжирования инвесторов на важных и обычных бизнес-среда встретила без особого энтузиазма. Алексей Репик, президент "Деловой России", отмечает, что за последние годы отношение бизнеса к предпринимательскому климату изменилось. На первый план выходят не преференции отдельным проектам, а качество городской среды.

Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости
Донские предприниматели будут искать инвесторов в Китае

Это объясняется тем, что с развитием технологий для многих проектов, особенно в сфере IT, предпринимателям зачастую нужны только компьютер и доступ в интернет. На первый план выходит не качество самой бизнес-площадки, а городская среда. Инвесторов волнует, насколько обустроена территория вокруг офиса, имеется ли в городе достаточная социальная инфраструктура, чтобы сотрудники могли переехать из другого населенного пункта, одним из параметров рейтинга стало соотношение ценына недвижимость и средней зарплаты.

В итоге в хвосте списка оказались регионы, которые не могут похвастать хорошими дорогами, достаточным числом детских садов и поликлиник. Эксперты отмечают, что человекоцентричный подход - это новый тренд в бизнесе и только те субъекты, которые смогут обеспечить комфортную среду, станут привлекательными для инвесторов.

Прямая речь

Андрей Белоусов, помощник президента Российской Федерации:

- Еще пять лет назад абсолютно доминировала модель работы с якорными инвесторами - точечная работа создания эксклюзивных условий для якорных инвесторов. Но сейчас эта модель себя полностью исчерпала, потому что она не создавала доверия между предпринимателями и властью. Сегодня пришла новая модель, где ядром являются те факторы, которые мы никогда не рассматривали как факторы роста. Это открытость, справедливость по отношению к предпринимателям, уважительность и простота процедур.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским