В регионах активно обсуждаются результаты Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, презентованного на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). На Северо-Западе в двадцатку лучших попали только три субъекта - Петербург, Ленинградская и Новгородская области.

Региональных рейтингов сейчас достаточно много, и их данные зачастую не коррелируются между собой. Но Нацрейтинг занимает особое место - его традиционно представляют в присутствии всех губернаторов.

В Агенстве стратегических инициатив (АСИ), которое является составителем рейтинга, объясняют это тем, что цель рейтинга - это выявление лучших практик по взаимодействию бизнеса и власти. Поэтому списки регионов с наиболее низкими оценками держат в строжайшей тайне. Тем более что за результатами пристально следят не только во властных кабинетах, но и в крупных компаниях. И низкая позиция в рейтинге вполне может стать причиной, по которой инвестор пойдет искать другую локацию. Рейтинг составлялся на основе опросов предпринимателей, его проводили крупнейшие организации, работающие с бизнесом. Помимо АСИ, в нем участвовали "Опора России", "Деловая Россия" и ТПП. Также анализировались общие данные по бизнес-климату, например, объем закупок у малого и среднего предпринимательства, время, которое требуется на согласование строительства объекта, число проверок. Всего учитывалось 45 критериев. Фактически рейтинг - это оценка, которую региональным властям выставило бизнес-сообщество.

Результаты неожиданными не стали. Петербург занял пятое место, на первом - Москва. Стоит отметить, что в 2016 году, например, столица занимала десятое место, а Петербург и вовсе не был в двадцатке лидеров.

Глава АСИ Светлана Чупшева говорит, что разрыв в показателях лидеров был минимальный. 62 субъекта улучшили свои прошлогодние показатели, таким образом, конкуренция среди регионов растет. Чтобы сохранить свою строчку в рейтинге, региональным властям нужно было нарастить свои показатели минимум на четыре пункта. В этом году рейтинг ясно показал, что тренд на привлечение малых высокотехнологичных инвесторов постепенно сменяет практику, доминировавшую еще лет десять назад, когда каждый регион любыми способами стремился пригласить к себе крупную производственную компанию и реализовывать масштабный проект. Под такие проекты регионы предоставляли все возможные налоговые льготы и отчитывались о росте инвестиций.Но один или два инвестора, пусть даже очень мощных, не могли вытянуть экономику всего региона и дать рабочие места всем желающим.

Постепенно в регионах стали снижать входные пороги для стратегических проектов, сейчас в ряде субъектов они составляют 50-100 миллионов рублей инвестиций и под такой статус может подойти любая производственная или строительная компания. Но понижение планки при сохранении ранжирования инвесторов на важных и обычных бизнес-среда встретила без особого энтузиазма. Алексей Репик, президент "Деловой России", отмечает, что за последние годы отношение бизнеса к предпринимательскому климату изменилось. На первый план выходят не преференции отдельным проектам, а качество городской среды.

Это объясняется тем, что с развитием технологий для многих проектов, особенно в сфере IT, предпринимателям зачастую нужны только компьютер и доступ в интернет. На первый план выходит не качество самой бизнес-площадки, а городская среда. Инвесторов волнует, насколько обустроена территория вокруг офиса, имеется ли в городе достаточная социальная инфраструктура, чтобы сотрудники могли переехать из другого населенного пункта, одним из параметров рейтинга стало соотношение ценына недвижимость и средней зарплаты.

В итоге в хвосте списка оказались регионы, которые не могут похвастать хорошими дорогами, достаточным числом детских садов и поликлиник. Эксперты отмечают, что человекоцентричный подход - это новый тренд в бизнесе и только те субъекты, которые смогут обеспечить комфортную среду, станут привлекательными для инвесторов.

Прямая речь

Андрей Белоусов, помощник президента Российской Федерации:

- Еще пять лет назад абсолютно доминировала модель работы с якорными инвесторами - точечная работа создания эксклюзивных условий для якорных инвесторов. Но сейчас эта модель себя полностью исчерпала, потому что она не создавала доверия между предпринимателями и властью. Сегодня пришла новая модель, где ядром являются те факторы, которые мы никогда не рассматривали как факторы роста. Это открытость, справедливость по отношению к предпринимателям, уважительность и простота процедур.