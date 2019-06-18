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18.06.2019 11:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербург возглавил рейтинг гастрономического летнего туризма

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России определили города, которые будут наиболее популярны нынешним летом для гастрономического туризма. Возглавил топ-десять Санкт-Петербург.

Фото: iStock
Стало известно, куда поедут туристы на весенние выходные

Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. За основу были взяты данные интернет-опроса, приуроченного к Дню устойчивой гастрономии, который отмечают 18 июня. Этот день, по данным резолюции Генассамблеи ООН, помогает понять важность местной кухни.

В опросе агентства участвовали более тысячи пользователей, им предложили выбрать города, которые больше всего подходят для гастрономического туризма. В итоге Санкт-Петербургу отдали 16 процентов голосов.

Следом среди российских городов идет город Казань, за столицу Татарстана проголосовали 13 процентов респондентов, следом - Москва с 10 процентами. Среди иностранных государств наиболее популярными городами для гастрономических путешествий признаны в Грузии - Тбилиси, Мхета, Кахетия (16 процентов), в Армении - Ереван (10), в Италии - Тоскана, Эмилия-Романья, во Франции - Бордо, Лион, Шаранта. Итальянские и французские города набрали по шесть процентов голосов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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