Петербург возглавил рейтинг гастрономического летнего туризма

В России определили города, которые будут наиболее популярны нынешним летом для гастрономического туризма. Возглавил топ-десять Санкт-Петербург.

Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. За основу были взяты данные интернет-опроса, приуроченного к Дню устойчивой гастрономии, который отмечают 18 июня. Этот день, по данным резолюции Генассамблеи ООН, помогает понять важность местной кухни.

В опросе агентства участвовали более тысячи пользователей, им предложили выбрать города, которые больше всего подходят для гастрономического туризма. В итоге Санкт-Петербургу отдали 16 процентов голосов.

Следом среди российских городов идет город Казань, за столицу Татарстана проголосовали 13 процентов респондентов, следом - Москва с 10 процентами. Среди иностранных государств наиболее популярными городами для гастрономических путешествий признаны в Грузии - Тбилиси, Мхета, Кахетия (16 процентов), в Армении - Ереван (10), в Италии - Тоскана, Эмилия-Романья, во Франции - Бордо, Лион, Шаранта. Итальянские и французские города набрали по шесть процентов голосов.