Петербургские власти помогут владельцам хостелов и малых гостиниц

В России принят закон о запрете размещения малых гостиниц и хостелов в многоквартирных жилых домах. Предпринимателям Санкт-Петербурга - города, где более трех тысяч малых гостиниц, большинство из которых переоборудованы под малые средства размещения (МСР) из бывших коммунальных квартир, этот закон создает существенные трудности.

В Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга корреспонденту "РГ" пояснили: в целом по городу прошли классификацию порядка 1450-1480 гостиничных объектов. Общее количество малых средств размещения различных форм - свыше 3500, они включают около 18 000 сдаваемых посуточно апартаментов (квартир), которые могут одномоментно разместить до 38 тысяч человек. Около 40 процентов - это малые средства размещения, расположенные в жилом фонде.

Они ориентированы в основном на жителей российских регионов - на небогатые семьи из провинции, студентов, школьников, которые и являются в большинстве случаев постояльцами недорогих отелей и хостелов. Последних в Петербурге сегодня порядка пятисот. Перекрывая бюджетным туристам возможность доступного размещения, город существенно снизит туристическую привлекательность Северной столицы для российского путешественника.

Осознавая риски упущенной выгоды, власти Санкт-Петербурга, делают все возможное, чтобы минимизировать потери. Уже решено, что новый закон вступит в силу 1 октября 2019 года, то есть наступивший летний сезон малые средства размещения проработают в прежнем режиме.

А что будет дальше?

Президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев разъясняет, как намерены решать эти проблемы владельцы МСР, расположенных в многоквартирных жилых домах:

- В нежилой фонд можно перевести помещения, которые располагаются во всевозможных флигелях, пристройках и тому подобных строениях. Таковых в Петербурге немало. Но проблема в том, что процесс этот весьма продолжителен, он дорогостоящий и трудозатратный. К тому же несколько лет назад в Петербурге был принят закон, запрещающий переводить жилые помещения в нежилые.

По оценкам экспертов, если перевод все же станет возможен, то он может длиться от полутора до двух лет и потребует от владельца не менее 1,5 миллиона рублей.

А что делать тем отельерам, у которых малые средства размещения расположены в обычных жилых домах?

- Владельцы такого бизнеса делятся на два типа, - поясняет Владимир Васильев. - Есть арендаторы бывших коммунальных квартир, которые вложили в арендуемое помещение средства, устроили там мини-гостиницу на пять-десять или 15 номеров и благополучно вели это дело. Им проще: они могут просто разорвать контракт с владельцем расселенной коммуналки и уйти на другое поле деятельности. Тоже, конечно, непросто, но тем не менее выход есть.

А вот как быть тем, кто сам является одновременно и владельцем бывшей коммуналки, и владельцем отеля, устроенного на ее площади? При этом нередко эта мини-гостиница - его единственное жилое помещение, хозяин сам проживает в квартире-гостинице вместе со своей семьей. Таких среди членов нашей ассоциации немало.

По словам Васильева, городские власти обещают помочь и той, и другой категории владельцев малого отельного бизнеса. Первым - предоставить на конкурсной основе другие помещения. А для вторых - перейти от названия "коллективные средства размещения", каковыми являются все санатории, пансионаты, гостиницы, отели, к понятию "туристическое жилье", то есть "индивидуальное средство размещения".

Если квартира не зарегистрирована как отель или хостел, а зарегистрирована как личная собственность ее владельца, она может продолжать действовать как личная собственность, комнаты в которой хозяин сдает в наем.

Пока это лишь вариант решения проблемы, который Лига малых средств размещения прорабатывает вместе с местными властями. В любом случае, подчеркнул Васильев, надо сделать все, чтобы технически процедура перехода на новые правила содержания МСР была гуманной, а не превратилась бы в "ночь длинных ковшей", усложняющую жизнь малого бизнеса.

Кроме того, ассоциация отельеров предлагает пролонгировать перевод помещений из статуса жилого в нежилое, если владелец его успеет подать пакет документов до 1 октября 2019 года, до есть до вступления закона в силу.

По оценкам экспертов Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга, без корректировки принятых решений новый закон может привести к тому, что в 20 крупнейших туристических регионах будет потеряно 76 827 рабочих мест, а потенциальный экономический ущерб по налоговым отчислениям может составить свыше 15 миллиардов рублей.

При этом, отмечает Владимир Васильев, пострадают именно законопослушные предприниматели: управу на владельцев незаконных ночлежек, против которых и был направлен закон, найти не удастся - они как были, так и останутся в "тени".

Мнение

Елена Церетели, председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга:

- В ближайшее время мы планируем обратиться к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову со следующими предложениями. Первое: поддержать инициативу внесения в Жилищный кодекс изменений, которые бы распространяли нормы нового закона только на вновь создаваемые отели, а не на те, которые уже успешно действуют. Второе: максимально упростить перевод помещений из статуса жилого в нежилое для тех отелей и МСР, кто уже прошел классификацию. И третье. Сегодня у нас в городе действуют разные программы, одна из них - программа реновации жилья. Так вот, мы считаем разумным при осуществлении реновации зданий сразу переводить первые этажи в статус нежилых помещений. Эта мера поможет найти места для мини-отелей, расположенных в многоквартирных домах.