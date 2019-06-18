Одна из главных проблем оленеводческой отрасли Республики Коми - проведение землеустроительных работ и постановка на кадастровый учет оленьих пастбищ. Об этом говорят не первый год, обещают преференции, но проблема по-прежнему остается актуальной. И в нынешнем году, по предварительным оценкам, для этого необходимо порядка 50 миллионов рублей. Найдут ли средства в региональном бюджете, пока непонятно.

Республиканские чиновники расшифровали эту цифру: более 30 миллионов рублей потребуется на проведение геоботанического обследования всех пастбищ, где ведут деятельность оленеводческие организации, еще 20 миллионов - для постановки пастбищ на кадастровый учет. Самим же оленеводческим хозяйствам не хватает оборотных средств для проведения работ по землеустройству. В правительстве республики хотят включить данное мероприятие в ведомственную государственную программу на 2020-2025 годы и предусмотреть компенсацию семидесяти процентов затрат.

Если проанализировать общую площадь оленьих пастбищ в административных границах республики, то, по данным государственного кадастрового учета земель, она составляет чуть более 9,5 тысячи гектаров. Но почти 84 процента расположено на землях лесного фонда и только 1,1 миллиона гектаров - на землях сельхозназначения.

У большинства же хозяйств, занимающихся оленеводством, не заключены договоры аренды на используемые под выпас площади. А все из-за того, что нет правопреемственности. По новому Лесному кодексу РФ представить на аукцион участки леса под выпас можно только после их постановки на кадастровый учет. Этого до сих пор не сделано. Так что проблема землепользования остается острой. Например, самое крупное усинское предприятие "Северный" не имеет ни одного гектара земли под пастбища по договору аренды на территории Коми. Заявку подавали несколько лет назад, но вопрос до сих пор не решен.

Гектары не учтены.

Другая проблема - это состояние самих пастбищ. В республике удалось сохранить в региональном законе об оленеводстве пункт, запрещающий движение вне дорог в бесснежный период года тяжелого транспорта без специального разрешения.

- Но нет ясности, кто и как будет вести мониторинг использования оленьих пастбищ, фиксировать нарушения и представлять материалы в судах, какие меры ответственности ждут нарушителей, - отметил председатель ассоциации "Оленеводы Республики Коми" Леонид Безумов.

Как можно решить проблему нехватки пастбищ? По мнению специалистов, более активно развивать лесное оленеводство. Леонид Безумов вспоминает, что эта отрасль была утеряна в 90-е годы. Новая же попытка создания лесного оленьего стада была предпринята в Княжпогостском районе. Однако опыт не удался из-за неправильного выбора и подготовки оленьих пастбищ, нерешенности кадрового вопроса, плохой организации и контроля выпаса оленей.

- Надо учесть неудачи первого опыта и разработать план переходного периода. Начать с поиска пригодных для оленей территорий, проведения геоботаники, землеустройства, строительства изгородей и подготовки кадров, - подчеркнул председатель ассоциации "Оленеводы Республики Коми".

Согласны с этим и в региональном правительстве. И от предприятий уже поступили заявки на аукцион на аренду лесных участков под оленьи пастбища в общей сложности на 2,3 миллиона гектаров. Но все снова упирается в знакомую проблему - кадастровый учет. Чиновники в очередной раз обещают подумать над механизмом субсидирования предприятий, при котором потенциальные арендаторы смогут сами заниматься постановкой земель на кадастровый учет.

Республиканские власти помощь в основном обещают сельхозкооперативам. Но на территории Коми есть большое поголовье и неучтенных оленей, которые принадлежат частникам, кочующим по тундре для выпаса оленей. Поэтому стоит задача их легализовать, принять в кооперативы. Это дало бы преимущества: рабочие места, ветеринарный контроль, гарантированный сбыт. Но пока не все частники готовы расстаться с собственным семейным бизнесом и включиться в общий производственный процесс.