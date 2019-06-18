Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево

В Калининградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых автомобиль марки Mercedes врезался в дерево. Пострадали пятеро детей, находившихся в салоне, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального УМВД Светлану Поставничую.

ДТП произошло в Гурьевском районе Калининградской области.

В салоне находилось пять детей и 29-летняя женщина. По предварительным данным, она потеряла управление, и машина съехала с трассы и ударилась о дерево.

Сейчас все пятеро детей госпитализированы. В полиции отмечают, что один из пострадавших школьников в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полицейские. Они выясняют не только причины, по которым автоледи потеряла управление, также стражей порядка интересует, почему никто из детей, находившихся в салоне, не был пристегнут ремнем безопасности.