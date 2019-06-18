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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Маркет-плейс в кармане

Покупатели онлайн-магазинов меняют свои привычки
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(7887)
Согласно прогнозам, в 2019 году 1,9 миллиарда жителей земли сделают как минимум одну покупку в более чем 24 миллионах онлайн-магазинов, сгенерировав товарный поток в 28 миллиард посылок. А это значит, что отрасль ждут новые испытания, уверены эксперты Петербургского экономического форума, недавно закончившего свою работу.
Пункты сортировки посылок напоминают большие заводы Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Пункты сортировки посылок напоминают большие заводы Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Пункты сортировки посылок напоминают большие заводы Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

История электронной коммерции началась пятьдесят лет назад с телевизионных передач типа "магазин на диване". Уже в 2018 году суммарные обороты мирового рынка электронной торговли перевалили отметку в 2,8 триллиона долларов, что равно суммарному ВВП 100 беднейших стран мира. Чтобы справиться с нарастающим потоком отправлений, нужна реорганизация магистральных транспортных коридоров, полагают эксперты. Особенно важно это на маршруте Китай - Европа, часть которого пролегает через РФ.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Доля электронной коммерции в мировой торговле сегодня составляет 12 процентов, из которых 70 процентов приходится на товарооборот между Европой и Азией, уверен генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов. Уже в ближайшие годы эта цифра увеличится до 18 процентов.

Не менее динамично развивается онлайн-торговля и в России. В 2018 году, отметил Альберт Ын, председатель EY China, Россия вышла на четвертое место в мире по темпам роста и объему электронной торговли, уступив США, Китаю и Великобритании. В китайских же интернет-магазинах соотечественники потратили 107 миллиардов евро. К 2024 году эта сумма превысит 200 миллиардов, заявил эксперт.

Правда, согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля онлайн-продаж в рознице разная: в Китае она составляет 23,9 процента, в Америке 14,3, а в России - всего 5,3.

При этом только один процент российских компаний занимается экспортом продукции в рамках электронной торговли, в то время как в Европе этот показатель составляет от 7 до 20 процентов, объясняет генеральный директор eBay в России Илья Кретов.

92 процента посылок приходят в РФ из Поднебесной, в денежном выражении - это 54 процента затрат

Рынок розничного экспорта из России с 2017 на 2018 год вырос на почти 200 миллиона долларов или 36 процентов. Сдерживающими факторами для его развития выступают сложность организации логистики из России и невозможность возврата НДС для мелких отправлений. Только отмена последнего фактора могла бы увеличить экспорт на несколько сотен миллионов долларов.

С распространением онлайн-торговли меняется и психология покупателя, поясняет Максим Гришаков, генеральный директор "Яндекс.Маркет". Покупатель российских магазинов все больше внимания обращает на скорость, качество и условия поставки заказа. Он не готов ждать заказ больше недели. Исключение составляют очень дешевые товары из Китая. Хотя вряд ли это можно назвать исключением - 92 процента посылок приходят в РФ из Поднебесной, согласно данным АКИТ. В денежном выражении - это 54 процента затрат.

Фото: iStock
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В связи с этим важным преимуществом российского продавца становится возможность штучного подбора товара, который находится близко к покупателю, уверен эксперт. Теперь покупатель требует и большей временной свободы относительно получения заказа - выбирая не курьерскую доставку, как раньше, а пункты самовывоза и постоматы (терминалы по выдаче заказов). Ими пользуется уже 20 процентов покупателей в Москве, пояснил Александр Шульгин, генеральный директор OzonGroup.

Главным же трендом рынка, который отмечают большинство экспертов, станет укрупнение маркет-плейсов (Яндекс, Алиэкспресс, Амазон) и выход на них небольших компаний. Причем вне зависимости от того, есть свой собственный онлайн-ресурс для продаж или нет. Впрочем, покупателю все равно. Чем быстрее развивается онлайн-торговля, тем больше выгод для себя он получит.

Тем временем

Большое будущее, полагают эксперты, за заказом продуктов через интернет. Российский рынок онлайн-ретейла и доставки продуктов питания, который в настоящее время оценивается в 100 миллиардов рублей, к 2025 году вырастет минимум в два раза, прогнозирует

X5 Retail-Group. Причем только в 2018 году, согласно исследованию Инфолайн, этот сегмент рынка вырос вполовину. Однако здесь продавцов ждут серьезные проблемы. Прежде всего, это доставка. Рынку сегодня не хватает логистов, которые могли бы доставлять продукты с учетом температурных режимов и санитарных норм. Определенные проблемы и с дистанционной продажей алкоголя, занимающего значительную долю оборота. Ну и наконец, проблема старения населения, которое пока с опаской зачастую использует возможности онлайн-торговли.

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