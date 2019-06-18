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18.06.2019 18:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города с самыми просторными квартирами на продажу

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве выставили на продажу квартиру за 2,6 миллиарда рублей. Ее площадь составляет 2181 квадратный метр, квартира находится в комплексе "Москва-Сити" и продается без отделки. Как сообщает аналитический центр ЦИАН, это самая дорогая и просторная квартира, которая сейчас реализуется на рынке недвижимости страны.

Фото: Ligorko/ iStock
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Эксперты центра составили рейтинг выставленных на продажу самых дорогих и просторных объектов. И примечательно, что общая цена всех объектов из топ-20 оказалась меньше той самой московской квартиры за 2,6 миллиарда рублей.

На втором месте рейтинга по цене оказалась квартира на Воскресенской набережной Петербурга, ее площадь 904 квадратных метра, а цена - 249 миллионов рублей. Эта недвижимость также продается без отделки. Владельцы отмечают, что покупателя ждут прекрасные виды на главные городские достопримечательности.

Так, из окон трехэтажной квартиры с десятью балконами, можно будет увидеть Неву, Петропавловскую крепость, а также легендарный следственный изолятор "Кресты".

Стоит отметить, что квартира в Петербурге оказалась лишь на четвертом месте по площади. Так, в Сочи продают квартиру площадью 1200 квадратных метров, причем с отделкой. Владельцы просят за этот объект 100 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит трехуровневую квартиру на Курортном проспекте. Значительную часть площади занимает терраса. Также в квартире есть сауна, бильярдная и зона барбекю.

120 миллионов рублей придется заплатить за трехуровневую квартиру в окрестностях Одинцово, это Московская область. У покупателя будет собственный лифт, два дровяных камина, зимний сад. Площадь квартиры 917 квадратных метров.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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На пятом месте рейтинга по площади оказались апартаменты в Крыму. Площадь жилища 850 "квадратов", цена - 94,16 миллиона рублей. Данный объект также реализуется без отделки. Тем не менее, владельцы сделали предварительный проект планировки, в частности, известно, что самой большой комнатой в апартаментах будет гостиная, ее площадь составляет 200 квадратных метров. Покупателям обещают прекрасный вид из окон, ведь находится недвижимость на первой линии от моря.

SPA-зону и мини-бассейн получит покупатель, который приобретет квартиру в на улице Перенсона Красноярске за 50 миллионов рублей. Площадь объекта 769 квадратных метров.

В Новосибирске самая просторная квартира продается за 42 миллиона рублей, ее площадь 565 квадратных метра. В Казани за 39,5 миллиона рублей выставлена на продажу квартира площадью 620 "квадратов", правда, большая часть площади - это терраса. Собственно, на жилую зону приходится около 200 квадратных метров.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Замыкают первую десятку рейтинга Уфа, где за 29 миллионов рублей можно купить квартиру на улице Софьи Перовской площадью 600 квадратных метров и Владивосток. В столице Приморского края на продажу выставлен пентхаус площадью 584 квадратных метра, владельцы просят за него 54 миллиона рублей.

В топ-20 рейтинга также попали объекты в Белгороде, Самаре, Барнауле, Хабаровске, Омске, Калининграде, Тюмени, Сургуте и Ставрополе.

Создатели рейтинга отмечают, что недвижимость площадью более 500 "квадратов" продается только в 17 регионах страны.

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