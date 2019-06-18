Названы города с самыми просторными квартирами на продажу

В Москве выставили на продажу квартиру за 2,6 миллиарда рублей. Ее площадь составляет 2181 квадратный метр, квартира находится в комплексе "Москва-Сити" и продается без отделки. Как сообщает аналитический центр ЦИАН, это самая дорогая и просторная квартира, которая сейчас реализуется на рынке недвижимости страны.

Эксперты центра составили рейтинг выставленных на продажу самых дорогих и просторных объектов. И примечательно, что общая цена всех объектов из топ-20 оказалась меньше той самой московской квартиры за 2,6 миллиарда рублей.

На втором месте рейтинга по цене оказалась квартира на Воскресенской набережной Петербурга, ее площадь 904 квадратных метра, а цена - 249 миллионов рублей. Эта недвижимость также продается без отделки. Владельцы отмечают, что покупателя ждут прекрасные виды на главные городские достопримечательности.

Так, из окон трехэтажной квартиры с десятью балконами, можно будет увидеть Неву, Петропавловскую крепость, а также легендарный следственный изолятор "Кресты".

Стоит отметить, что квартира в Петербурге оказалась лишь на четвертом месте по площади. Так, в Сочи продают квартиру площадью 1200 квадратных метров, причем с отделкой. Владельцы просят за этот объект 100 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит трехуровневую квартиру на Курортном проспекте. Значительную часть площади занимает терраса. Также в квартире есть сауна, бильярдная и зона барбекю.

120 миллионов рублей придется заплатить за трехуровневую квартиру в окрестностях Одинцово, это Московская область. У покупателя будет собственный лифт, два дровяных камина, зимний сад. Площадь квартиры 917 квадратных метров.

На пятом месте рейтинга по площади оказались апартаменты в Крыму. Площадь жилища 850 "квадратов", цена - 94,16 миллиона рублей. Данный объект также реализуется без отделки. Тем не менее, владельцы сделали предварительный проект планировки, в частности, известно, что самой большой комнатой в апартаментах будет гостиная, ее площадь составляет 200 квадратных метров. Покупателям обещают прекрасный вид из окон, ведь находится недвижимость на первой линии от моря.

SPA-зону и мини-бассейн получит покупатель, который приобретет квартиру в на улице Перенсона Красноярске за 50 миллионов рублей. Площадь объекта 769 квадратных метров.

В Новосибирске самая просторная квартира продается за 42 миллиона рублей, ее площадь 565 квадратных метра. В Казани за 39,5 миллиона рублей выставлена на продажу квартира площадью 620 "квадратов", правда, большая часть площади - это терраса. Собственно, на жилую зону приходится около 200 квадратных метров.

Замыкают первую десятку рейтинга Уфа, где за 29 миллионов рублей можно купить квартиру на улице Софьи Перовской площадью 600 квадратных метров и Владивосток. В столице Приморского края на продажу выставлен пентхаус площадью 584 квадратных метра, владельцы просят за него 54 миллиона рублей.

В топ-20 рейтинга также попали объекты в Белгороде, Самаре, Барнауле, Хабаровске, Омске, Калининграде, Тюмени, Сургуте и Ставрополе.

Создатели рейтинга отмечают, что недвижимость площадью более 500 "квадратов" продается только в 17 регионах страны.