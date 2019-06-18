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18.06.2019 17:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр "На Литейном" устроил юбилейный вечер

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Петербургский Театр "На Литейном", один из старейших в городе, завершил 110-й сезон и под занавес устроил юбилейный вечер.
Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Симфонический оркестр, цветы юбилярам, шампанское гостям. Поздравления. Так, председатель правления Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, народный артист России Сергей Паршин прочитал поздравление Александра Калягина, главы СТД России.

Фото: Продюсерская компания "Илья Авербух"
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Власти вручили награды работникам театра с большим стажем. Помимо грамот, благодарностей - солидный подарок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко - сертификат на покупку микроавтобуса для гастролей. И еще радость для коллектива: глава области (к слову, сказавший, что он "благодарный зритель") заверил, что наконец будет "глубокая реновация, чтобы сохранить дух театра, но при этом сделать его современным". (Театр находится в юрисдикции Ленобласти).

- Когда готовились к юбилею, нырнули в архивы и снова восхитились - насколько здесь стены пропитаны замечательной историей! - поделился Сергей Морозов, художественный руководитель - директор театра (работает "На Литейном" с 2015 года).

История свидетельствует:

- В 1909 году на месте старинного манежа графа Шереметева в Фонтанном доме начал работу "Литейный театр", репертуар которого составляли пьесы Театра ужасов (Гран-Гиньоль), фарсы, водевили, сатиры, пародии. В начале ХХ века служил площадкой для реформаторских опытов Всеволода Мейерхольда, Николая Евреинова, Михаила Фокина, Михаила Кузмина. С театром сотрудничали Лев Бакст, Иван Билибин, Борис Кустодиев - лучшие художники "Мира искусства", а также писатели Федор Сологуб, Татьяна Щепкина-Куперник, Надежда Тэффи, Аркадий Аверченко. В творческой жизни этого театра активно участвовал молодой ленинградский композитор Дмитрий Шостакович.

Название театра постоянно менялось: "Театр сильных ощущений", "Мозаика", "Литейный интимный", "Театр драмы и комедии"…

Фото: Предоставлено организаторами гастролей в Петербурге "Имперского Русского Балета"
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В 1963 году главным художником театра стал Эдуард Кочергин, ученик Николая Акимова (ныне, с 1972 - главный художник БДТ имени Г.А. Товстоногова).

Когда главрежем был Яков Хамармер (20 лет, с 1966 по 1986 год), здесь ставили спектакли Кама Гинкас, Лев Додин, Ефим Падве, Генриетта Яновская, Петр Фоменко. Далее - Александр Галибин, Григорий Козлов, Григорий Дитятковский, Анатолий Праудин, Клим, Владислав Пази, Юрий Бутусов, Виктор Крамер, Андрей Прикотенко, Владимир Туманов, Роман Смирнов...

В 1991 году на петербургских афишах появилось новое название - Театр "На Литейном", а главный режиссер Геннадий Тростянецкий выпустил легендарный спектакль "Скупой" по Мольеру. Должность главного художника театра занял Владимир Фирер. Появились яркие спектакли - "Великая Екатерина" Шоу, "Король Лир" Шекспира, "Ворон" Гоцци, "Упырь" Алексея Толстого.

Вспомнили актеров, которые работали здесь: Георгий Жженов, Эммануил Виторган, Юлиан Панич, Иван Краско… Позже - Семен Фурман, Татьяна Щуко…И достижения - Государственная премия РФ за спектакль Григория Козлова "Лес", "Золотые софиты" и "Золотые маски"… А еще здесь с 2004 года проходит Всероссийский театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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Для вечера актеры подготовили отрывки из популярных спектаклей "Любовь и смерть Зинаиды Райх", "Великая Екатерина", "Лес", "У меня есть сердце", "Валенсианская вдова", "Гортензия в Париже"… В роли Пегаса, хранителя театра, публику просвещал и развлекал заслуженный артист РФ Сергей Заморев. А в финале вечера, когда на сцене разместилась вся труппа, вышел настоящий, живой Пегас, белый красавец.

Тем временем

Театр "На Литейном":

* выпустил спектакль "Лавр" по мотивам повести Евгения Водолазкина. Режиссер Борис Павлович;

* отметил 20-летний юбилей музыкального спектакля "Барышня-крестьянка" (режиссер - народный артист России Александр Петров);

* принял участие в Международном театральном фестивале "У Троицы" в Сергиевом Посаде со спектаклем "Антарктида" (режиссер Петр Чижов, руководитель постановки - заслуженный деятель искусств России, лауреат Международной премии Станиславского Вениамин Фильштинский. Спектакль - лауреат премии "Золотой софит").

Прямая речь

Сергей Морозов, художественный руководитель - директор Театра "На Литейном":

- 110-й сезон задумывался и получился знаковым. Презентация программы юбилейных мероприятий была названа «Эволюция на Литейном». И это название - на ближайшую перспективу.

Мы выпустили новые спектакли ("Человек из Подольска", "(Не)принятый вызов", "Лавр"), изменили фирменный стиль театра, расширили творческую территорию, создав детский интерактивный спектакль-игру "Тот, который сказал "Не верю!"" в зрительском фойе, впервые приняли участие во всероссийских и международных культурных акциях ("Ночь кино", "Ночь искусств", "Ночь музеев").

Гастроли по Ленинградской области, России и за ее пределами принесли нам множество позитивных впечатлений. Труппа пополнилась замечательной молодежью. 110-й сезон подарил театру номинации на "Золотой софит", лонг-лист "Золотой маски", награды на фестивалях... Но самое главное для нас - это любовь наших зрителей, которых, судя по статистике, стало еще больше.

 

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