Новости

Видео: автоледи чудом ушла от столкновения с "Буханкой" 10:35
В Москве избили исполнительного директора Фонда кино 10:29
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки-2019 10:24
Испытания гиперзвуковой ракеты США сняли на видео 10:24
В Улан-Удэ ребенок провел ночь в канализационном колодце 10:23
Роспотребнадзор рассказал, как выглядит правильная этикетка 10:21
У лидера Megadeth Дэйва Мастейна обнаружен рак горла 10:15
Омского фотографа задержали за развращение девочек 10:13
В Ульяновске семь человек отравились угарным газом 10:10
СК проверит данные о нехватке лекарств для онкобольных на Кубани 10:07
В Югре проверят информацию об избиении воспитанников детсада 10:05
Названы новые способы обмана автомобилистов 10:05
Больше не Иваново: Названы главные "города невест" в России 10:00
В Зауралье подняли по тревоге оснащенную "Ураганами" ракетную бригаду 09:56
Под Калугой на трассе М-3 в ДТП один человек погиб, четверо ранены 09:51
Глава Сербии посетит II Европейские игры в Минске 09:50
В Новосибирске задержали поджигателя машин 09:39
Нарышкин назвал анахронизмом монополию "токсичного" доллара 09:36
Нарышкин: В Венесуэле отрабатывается механизм проведения акций влияния 09:32
В Улан-Удэ выписали из больницы всех пострадавших на батуте детей 09:32
Ученые приблизились к созданию "шапки-невидимки" 09:28
В красноярском заповеднике туристы отобрали оленят у матери 09:26
"Заряженной" Lada Vesta вернули утраченные цвета 09:24
В Хабаровском крае девочку сбило потоком воздуха от поезда 09:21
Защищали секреты: названа версия инцидента с кораблями России и США 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
18.06.2019 09:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые приблизились к созданию "шапки-невидимки"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная исследовательская группа, в составе которой были физики Университета ИТМО, открыла наночастицы, которые рассеивают свет только в боковом направлении. Это открытие позволит создавать принципиально новые системы управления светом, инновационные сенсоры или голограммы. И фактически открытые наночастицы объясняют, как могла бы работать, например, "шапка-невидимка".

Фото: youtube.com
Видео: Нейросеть научилась распознавать Photoshop на портретах

Как сообщают в Университете ИТМО, ученые объединили эффекты Керкера и анти-Керкера. К ним часто обращаются в диэлектрической фотонике, но международная группа ученых впервые проанализировала поведение наночастиц при действии сразу двух эффектов. Это само по себе важное открытие, ведь впервые доказано, что эти эффекты могут возникать одновременно.

Суть эффекта Керкера в том, что свет рассеивается только вперед, по направлению от источника. При анти-эффекте, наоборот, свет рассеивается назад. Оказалось, что при при одновременном действии эффектов свет рассеивается только вбок.

В ходе исследования ученые выяснили, как ведут себя не только отдельные наночастицы, но и метаповерхности. Оказалось, что поверхность становится невидимой. Это происходит за счет того, что внешние поля частицы подавляют друг друга, а внутреннее поле, наоборот, усиливается.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нарышкин назвал анахронизмом монополию "токсичного" доллара
Защищали секреты: названа версия инцидента с кораблями России и США
В России ввели новый штраф
Чиновников будут штрафовать за обман
Синоптики пообещали москвичам жару и грязный воздух