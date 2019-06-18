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18.06.2019 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Пулково бездомный украл 27 коробок шоколадных конфет

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В петербургском аэропорту Пулково задержали вора - сладкоежку и рецидивиста. Он совершал кражи в магазинах терминала, отдавая предпочтение в первую очередь сладостям.

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Как сообщили в транспортной полиции по СЗФО, задержанный - 54-летний мужчина без определенного места жительства. В последнюю неделю мая он регулярно приезжал в Пулково. Под видом покупателя заходил в магазин, расположенный в пассажирском терминале, и когда был уверен, что его никто не видит, совершал кражи. В общей сложности его добычей стали несколько пачек печенья, 27 коробок шоколадных конфет, а также чемодан и две наплечные сумки.

Когда злоумышленника задержали, выяснилось, что он нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Раньше был неоднократно судим за угрозы убийством и кражи.

Сотрудниками Линейного отдела МВД в Пулково в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальным наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до двух лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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