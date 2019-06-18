В аэропорту Пулково бездомный украл 27 коробок шоколадных конфет

В петербургском аэропорту Пулково задержали вора - сладкоежку и рецидивиста. Он совершал кражи в магазинах терминала, отдавая предпочтение в первую очередь сладостям.

Как сообщили в транспортной полиции по СЗФО, задержанный - 54-летний мужчина без определенного места жительства. В последнюю неделю мая он регулярно приезжал в Пулково. Под видом покупателя заходил в магазин, расположенный в пассажирском терминале, и когда был уверен, что его никто не видит, совершал кражи. В общей сложности его добычей стали несколько пачек печенья, 27 коробок шоколадных конфет, а также чемодан и две наплечные сумки.

Когда злоумышленника задержали, выяснилось, что он нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Раньше был неоднократно судим за угрозы убийством и кражи.

Сотрудниками Линейного отдела МВД в Пулково в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальным наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до двух лет.