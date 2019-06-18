В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Тосненском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали пять пассажиров автобуса.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 670-м километре автодороги "Россия" у поворота на поселок Никольское.

Автобус, по предварительным данным, въехал в автомобиль Renault. В иномарке никто не пострадал, а вот пятеро пассажиров автобуса получили травмы, их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

Сейчас пассажиры госпитализированы, а на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД