В Петербурге сломался состав на "оранжевой" ветке метро

В утренний час пик в петербургской подземке произошел сбой в движении поездов.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, на "оранжевой" ветке сломался состав. Задержка в движении поездов на данной ветке составила около получаса, сейчас станции работают в обычном режиме.

Сам поезд встал на станции "Улица Дыбенко" - это конечная станция ветки. В связи с этим на то, чтобы отогнать состав на запасные пути, не потребовалось много времени.

Несмотря на то, что перебой в работе подземки был совсем недолгим, в Невском районе Петербурга возникли серьезные пробки, а наземный транспорт ходил переполненным.