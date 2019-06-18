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18.06.2019 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге сломался состав на "оранжевой" ветке метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В утренний час пик в петербургской подземке произошел сбой в движении поездов.

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Как сообщает пресс-служба метрополитена, на "оранжевой" ветке сломался состав. Задержка в движении поездов на данной ветке составила около получаса, сейчас станции работают в обычном режиме.

Сам поезд встал на станции "Улица Дыбенко" - это конечная станция ветки. В связи с этим на то, чтобы отогнать состав на запасные пути, не потребовалось много времени.

Несмотря на то, что перебой в работе подземки был совсем недолгим, в Невском районе Петербурга возникли серьезные пробки, а наземный транспорт ходил переполненным.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга СЗФО Санкт-Петербург ЧП в метро
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