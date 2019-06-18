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18.06.2019 18:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычное происшествие случилось в Петрозаводске. Чайки атаковали посетителей детского сада в микрорайоне Кукковка.

Фото: iStock
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Как сообщили "РГ" в МЧС Карелии, на пульт дежурного поступил звонок с просьбой о помощи: по территории детского сада по улице Ровио нельзя пройти. Чайки нападают на людей.

Оказалось, на крыше дошкольного учреждения птицы обустроили гнездо и вывели птенцов. Именно их они и защищали. Спасатели убрали гнездо и переместили его поближе к лесу.

И это, кстати, не первый подобный случай. Только за последнее время сотрудников МЧС вызывали еще в один детский сад и среднюю школу. Повод тот же - агрессивные чайки.

Птицы давно привольно чувствуют себя в городе, устраивают гнезда. Кормятся они возле мусорных контейнеров, которые в Петрозаводске в большинстве случаев находятся под открытым небом. Как считают экологи, пока не будет закрыт доступ к бакам, подобное будет происходить и дальше.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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