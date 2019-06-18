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18.06.2019 12:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области будут судить гражданина Латвии за 122 кг гашиша

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковский областной суд передано уголовное дело в отношении гражданина Латвии, который обвиняется в попытке провоза на территорию России 122 килограммов гашиша.

Как сообщает прокуратура Псковской области, мужчину вместе с грузом задержали сотрудники таможни на посту "Шумилкино", что в Печорском районе.

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы
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Наркотики были обнаружены в тайнике, оборудованном в багажном отсеке автомобиля.

На мужчину завели уголовное дело, ему вменили контрабанду наркотических средств в особо крупном размере, а также покушение на сбыт гашиша.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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