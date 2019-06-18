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18.06.2019 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В здании правительства Ленинградской области, расположенном на Суворовском проспекте в центре Петербурга, произошло задымление. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, инцидент был вызван коротким замыканием.

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Замыкание произошло меду чердаком и пятым этажом здания. На место незамедлительно были вызваны сотрудники МЧС, спасатели оперативно ликвидировали задымление.

Дым не успел распространиться по зданию. Некоторые сотрудники ушли из кабинетов, но эвакуации не проводилась.

Рабочий день сотрудники ведомства завершили в обычном режиме.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область
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