Видео: В Петербурге подружились тюлень и кольчатая нерпа

В центре реабилитации ластоногих в Петербурге подружились серый тюлень и кольчатая нерпа. Работники центра решили познакомить животных, чтобы они побыстрее отвыкли от людей.

Как сообщают в "Фонде друзей балтийской нерпы", организации, которая занимается помощью ластоногим, в природе кольчатые нерпы и тюлени довольно часто пересекаются и, например, часто приходят на залежку к серым тюленям.

Зоозащитники немного опасались, что кольчатая нерпа по кличке Нерва нападет на самку тюленя по кличке Окунева. Но ластоногие быстро подружились и сейчас вместе плавают в бассейне.

У каждого из этих животных довольно сложная судьба. Например, Окуневу нашли у одноименной базы отдыха. Самочка была истощена, весила всего десять килограммов, и у нее имелись серьезные проблемы с кишечником.

В центре реабилитации ластоногих отмечают, что без человека самка тюленя бы не выжила.

Когда нерпа и тюлень наберут нужную массу, их выпустят на волю.