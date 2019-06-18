Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА

Шведский защитник Патрик Херсли покинет состав хоккейного клуба СКА (СПб) в связи с окончанием срока контракта, сообщили в команде.

"Хоккейный клуб СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Херсли пришел в команду в сезоне 2016/17 и за это время успел выиграть золотые медали и Кубок Гагарина. В составе команды защитник провел 143 матча, в которых набрал 107 (39+68) очков.

По предварительным данным, 32-летний игрок планирует продолжит свою карьеру в КХЛ.