Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС

В Чили, в дополнение к существующему контракту, будут поставлены новые российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС. Соглашение о покупке двух гидросамолетов заключено в рамках аэрокосмического салона в Ле-Бурже.

Поставки амфибий планируется начать в 2020-2021 годах.

"В ходе авиасалона подписано соглашение на поставку Бе-200ЧС в Чили между Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева и чилийской компанией Asesorias СВР Ltda", - говорится в официальном сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

Представителей Чили заинтересовали высокие тактико-технические характеристики Бе-200ЧС в области тушения пожаров: самолет способен взять на борт до 12 тонн воды за 15 секунд в режиме глиссирования на водоеме. Кроме того, летающая амфибия способна с высокой эффективностью проводить патрульные и поисково-спасательные операции в открытом море. Самолет способен взлетать и садиться на воду при высоте волны до 1,3 метра, при этом специальные меры защиты от коррозии позволяют эксплуатировать самолет в тропиках.

В Ле-Бурже делегация ОАК также провела переговоры с индийскими партнерами по вопросам использования самолетов-амфибий Бе-200 для пассажирских перевозок. С Индией подписан меморандум о намерениях.

В кулуарах аэрокосмического салона генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин, ранее возглавлявший авиазавод в Таганроге, сообщил, что поставки десяти Бе-200ЧС американской компании Seaplane Global Air Services начнутся в 2020-2021 годах.

"Мы договорились, у нас подписаны документы, 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что финансирование - в сентябре месяце", - заявил РИА Новости Юрий Грудинин. Он также отметил, что авиазавод полностью укомплектован инженерными и технологическими кадрами, и поэтому контракт будет выполнен в срок.