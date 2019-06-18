В провинции Шаньдун торжественно открыли Донской институт ШТУ-ДГТУ - совместное образовательное пространство Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону и Шаньдунского транспортного университета.

Обучение будет осуществляться по двум направлениям подготовки: "Строительство дорог, мостов, тоннелей" и "Управление на транспорте". Первый набор составит 320 человек. Занятия в ШТУ-ДГТУ начнутся в сентябре 2019 года. Выпускники получат дипломы о высшем образовании российского и китайского образца.

Донской институт выбрал в качестве стартовых специальности по гражданскому строительству и транспортным перевозкам не только потому, что это профильные дисциплины объединяемых вузов, но и потому, что специалисты, говорящие на русском языке, особенно востребованы в Китае. Обучение в институте будет строиться по схеме 3+1: студентам КНР предстоит три года получать образование у себя на родине, а заключительный курс бакалавриата проходить в России. Основной язык обучения - русский, более 60 процентов дисциплин будут вести преподаватели ДГТУ.

Ростовчане шли к этому несколько лет. "В 2012 году в ШТУ была запущена совместная образовательная программа по направлению "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте". За время сотрудничества специалисты российского и китайского вузов разработали уникальные образовательные программы, соответствующие требованиям и стандартам обеих стран, - рассказывает ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

По словам директора Донского института ШТУ-ДГТУ Шан Юэ, основная цель сотрудничества Китая с иностранными вузами - внедрить высококачественные зарубежные образовательные программы, чтобы занять лидирующую позицию среди совместных институтов. Деятельность института ориентирована на повышение качества образования, научно-исследовательских работ, разработку и внедрение инновационных технологий.