Больше не Иваново: Названы главные "города невест" в России

В Волгограде зафиксирован самый высокий спрос на свадебные платья. Такие данные получили аналитики сайта объявлений "Авито", проанализировав количество запросов за пять месяцев этого года в сравнении с январем-маем 2018 года из расчета на душу населения. Соответственно они сделали вывод, что именно в Волгограде больше всего девушек, мечтающих выйти замуж.

Любопытно, что в этом году спрос на свадебные платья и костюмы увеличился на 10,4 процента. Причем они подорожали в среднем на шесть процентов.

После Волгограда свадебной атрибутикой больше всего интересовались в Краснодаре (притом что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 24,7 процента), Барнауле и Саратове. Отмечен резкий рост спроса в Тольятти - на 58,4 процента, Ульяновске - 55,6 и Ижевске - 43,2 процента, но эти города так и не дотянули до лидеров.

Меньше всего интересуются темой бракосочетания в Перми, Красноярске, Москве, Челябинске и Екатеринбурге.