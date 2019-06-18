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18.06.2019 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больше не Иваново: Названы главные "города невест" в России

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Волгограде зафиксирован самый высокий спрос на свадебные платья. Такие данные получили аналитики сайта объявлений "Авито", проанализировав количество запросов за пять месяцев этого года в сравнении с январем-маем 2018 года из расчета на душу населения. Соответственно они сделали вывод, что именно в Волгограде больше всего девушек, мечтающих выйти замуж.

Фото: Depositphotos.com
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Любопытно, что в этом году спрос на свадебные платья и костюмы увеличился на 10,4 процента. Причем они подорожали в среднем на шесть процентов.

После Волгограда свадебной атрибутикой больше всего интересовались в Краснодаре (притом что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 24,7 процента), Барнауле и Саратове. Отмечен резкий рост спроса в Тольятти - на 58,4 процента, Ульяновске - 55,6 и Ижевске - 43,2 процента, но эти города так и не дотянули до лидеров.

Меньше всего интересуются темой бракосочетания в Перми, Красноярске, Москве, Челябинске и Екатеринбурге.

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