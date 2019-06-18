Глава Адыгеи принял участие в заседании правительственной комиссии

Сегодня в Москве заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко провел заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Участие в нем принял глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Главной темой обсуждения стала реализация в регионах национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Рассматривались вопросы исполнения федерального бюджета в части реализации национальных проектов, общих требований к оценке налоговых расходов субъектов РФ, утверждения плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года и другие.

"В 2019 году из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты регионам в объеме 2 272,2 млрд рублей, из них на реализацию национальных проектов - 593,8 млрд рублей. В 2020 году регионы получат на реализацию нацпроектов 645,7 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2021 году - 655,9 млрд рублей", - отметил Виталий Мутко.

Заместитель премьер-министра обозначил, что для достижения целей национальных и федеральных проектов в заданные сроки важной задачей является регулирование бюджетных отношений таким образом, чтобы в сжатые сроки довести денежные средства до конкретных исполнителей.

Соответствующие задачи перед органами исполнительной власти поставил и глава РА. Накануне в ходе планерного совещания Мурат Кумпилов подчеркнул, что своевременное выполнение нацпроектов - приоритетная задача каждого ведомства. Глава Адыгеи назвал недопустимым затягивание сроков, невыполнение целевых показателей и потребовал синхронизировать работу всех министерств, строго следовать графику, по возможности идти с его опережением.

"Национальные проекты открывают перед нашим регионом большие возможности в достижении более высоких показателей в экономике, социальной сфере, развитии транспортной и коммунальной инфраструктур. Все решения, над которыми мы сегодня работаем, должны соответствовать запросам наших жителей. Результаты такой созидательной деятельности должны существенно изменить уровень жизни населения", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В Адыгее разработано и утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам. Паспорта региональных проектов размещены в государственной информационной системе "Электронный бюджет". В 2019 году на их реализацию предполагается направить почти 3,5 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей - федеральные средства. Для координации работы по нацпроектам в Адыгее создан и действует Региональный проектный офис. Реализация проектов и эффективное расходование средств находятся на постоянном контроле Мурата Кумпилова.