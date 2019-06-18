В Волгограде прошел межрегиональный форум "За бизнес", который объединил более семи тысяч начинающих предпринимателей из Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Для молодых коммерсантов провели тренинги ведущие эксперты по менеджменту и маркетингу. А десять бизнесменов стали победителями профессионального конкурса. В качестве приза молодым дельцам предоставили миллионный грант на развитие.

Всего на конкурс было подано около 250 заявок, из них выбрали самые востребованные. Так, Михаил Козенко разработал проект удешевления 3D-печати. Илья Лустин предложил новые креативные подходы к организации мероприятий. Саркис Мкртчян продвигает интернет-платформу, объединяющую все детские шоу и квесты. Виктория Лебедева занимается пошивом штор. Екатерина Постоева направит деньги на изготовление мягкого мороженого. Виталий Брянцев планирует открыть секции по флорболу, зальной разновидности хоккея, а Екатерина Вихлянцева давно мечтала о собственной гончарной мастерской, которая теперь станет реальностью. Олеся Филатенкова намерена открыть стоматологическую клинику, а Ольга Тараканова - онлайн-площадку для продажи игрушек и сувениров, сделанных детьми с особенностями развития.

- Молодежь - наш приоритет. И таких конкурсов для начинающих должно быть больше, - считает замдиректора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Олеся Тетерина. - Проблема нашей страны в том, что мы каждый день пользуемся товарами и услугами малых компаний, но при этом все еще подозреваем, что предприниматели не совсем добросовестные люди. Это не так. Культура меняется. Думаю, со временем таких негативных оценок не будет. Президент поставил задачу увеличить число работающих в малом и среднем бизнесе до 25 миллионов человек. Речь идет как о владельцах компаний, так и о людях, которых они нанимают. Также у нас появился новый класс предпринимателей - самозанятые. Задача власти - максимально всех их поддерживать.

Молодые предприниматели проявили большой интерес не только к финансовой поддержке их проектов, но и к возможностям продвижения своего бизнеса. В частности, к работе с социальными сетями.

- В региональном бизнесе конкуренция не такая высокая, как в столице. Достаточно иметь хорошую страницу в соцсети. Доверие поисковых систем к соцсетям достаточно велико. Поэтому, делая отдельные тематические посты, легко войти в топ-10. При этом заброшенные группы никому не интересны и нужно постоянно генерировать новый контент, - рассказывает интернет-маркетолог Анастасия Степочкина.

"В контакте" многие до сих пор воспринимают как подростковую сеть, однако школьники, которые сидели в ней десять лет назад, уже выросли и стали вполне платежеспособными. У такой аудитории хорошо идут молодежные товары и услуги. "Инстаграм" подойдет для тех, кто предлагает маникюр, дизайн интерьера, кухонные принадлежности - этим сервисом активно пользуются женщины. Кроме того, именно дамы часто являются инициаторами дорогих покупок, которые совершают их мужья. А вот реклама в "Одноклассниках" будет эффективна для тех, кто ориентируется на женщин возрастной категории 45+.

Кстати

Как рассказали в комитете экономической политики Волгоградской области, сегодня субъектам малого и среднего бизнеса доступны такие формы поддержки, как льготный заем и поручительство по кредиту. Консультации оказывают структурные подразделения бизнес-инкубатора: центры поддержки предпринимательства, инжиниринга, поддержки экспорта, инноваций социальной сферы. Центр "Мой бизнес" создан для коммерсантов как единая точка доступа к информации.