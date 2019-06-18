Крым подвел предварительные итоги участия в ПМЭФ

Крым представил на ПМЭФ-2019 свои достижения за пять лет в рекреационной, сельскохозяйственной и промышленной отрасли, заявив в общей сложности около 30 проектов. Также было подписано семь соглашений, в том числе четыре инвестиционных, общей стоимостью 1,674 миллиарда рублей.

В крымские парки

Для самого молодого российского региона было очень важно достойно представить себя на ПМЭФ, который считается крупнейшей экономической площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией и миром. В нынешнем году форум собрал рекордное количество участников, 19 тысяч человек из 145 стран. На площадке ПМЭФ подписаны соглашения на сумму более трех триллионов рублей.

Особым интересом у гостей крымского выставочного стенда пользовались проекты в санаторно-курортной и туристической сфере, ведь для многих соотечественников Крым в первую очередь здравница и любимое место отдыха. Кроме того, потенциальные инвесторы хотели узнать больше об индустриальных парках, как государственных - "Феодосия" и "Бахчисарай", которые открыты по федеральной целевой программе, так и частных.

Корпорация развития Крыма представила два проекта частных индустриальных парков. Первый из них, "Таврида", расположен в Укромненском сельском поселении Симферопольского района. На 52,5 гектара планируется создать оптово-распределительный центр, логистический комплекс, завод по производству плит для домостроения, открыть производство строительно-алюминиевых конструкций.

Второй проект - агропромышленный парк "Гвардейский". На 35,6 гектара в селе Софиевка Симферопольского района появится еще один оптово-распределительный центр, логистический комплекс, завод по производству кофе и цикория и другие предприятия.

Кстати, несколько из подписанных на ПМЭФ соглашений планируется реализовать именно в индустриальных парках. В частности, предприятие "Неокрафт" разместит на промплощадке в Симферопольском районе завод по производству оборудования для канализационно-очистных сооружений.

- Это новый для Крыма проект, который будет реализован в рамках правительственной программы очистки сточных вод, попадающих в моря, - говорит коммерческий директор компании Дмитрий Бондаренко. - На полуострове необходимо реконструировать около двух десятков очистных сооружений и коллекторов. Нам, проектировщикам и технологам, хотелось бы создать производство именно в регионе, максимально приблизив его к объектам реконструкции. Можно использовать льготы и преференции СЭЗ и разместить производство в индустриальном парке, что сократит расходы на строительство инфраструктуры.

Инвестор, который уже работает с самой крупной водопоставляющей компанией Крыма, проектировал для нее реконструкцию очистных сооружений в Джанкое, Бахчисарае, Морском и Форосе. Новый проект инвестор намерен реализовать за десять лет, вложив в него 200 миллионов рублей.

Новое производство

Еще одно соглашение подписано с компанией "Сэндарт", которая намерена построить в частном промпарке "Таврида" в Симферопольском районе мебельную фабрику. Корпорация развития Крыма будет сопровождать этот проект. Инвестор вложит в создание производства около 100 миллионов рублей и обещает построить в течение 5 - 6 лет.

Еще в одном частном индустриальном парке компания "Эбург" откроет производственно-складской комплекс по изготовлению алюминиевых конструкций. В год здесь планируют выпускать около 10 тысяч квадратных метров фасадных, оконно-дверных и раздвижных конструкций, ворот и рольставен, которые очень востребованы на активно развивающемся строительном рынке Крыма. Инвестор готов вложить в проект 150 миллионов рублей, полностью настроив производство за пять лет.

Самым же крупным стало соглашение между правительством Крыма и компанией "Атлант" о строительстве завода, выпускающего плиты для домостроения. Объем инвестиций - более 1,1 миллиарда рублей.

- Совет директоров решил инвестировать в создание производства строительных материалов в Крыму, - говорит финансовый директор "Атланта" Александр Бурылов. - Наша компания около 12 лет занимается внешнеэкономической деятельностью, имея контракты с партнерами в США и Канаде, так что санкций не боимся. Мы уже зарегистрировали предприятие в республике, стали резидентом СЭЗ, определили площадку для строительства первой очереди нового производства в индустриальном парке. После подписания соглашения с правительством Крыма шаг за республиканской властью: как только у нас будет вся документация на участок, сможем начать инвестпроект: концепция его готова, нужно только помещения "привязать" к земельному участку и ресурсам.

Загрузим порты

Растет интерес к Крыму и у иностранных инвесторов. Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов рассказал "РГ", что дни форума были буквально поминутно расписаны, встречались в том числе с зарубежными гостями.

- Интерес к Крыму большой, - говорит он. - Я провел встречу с бизнесменами из Вьетнама, которые продолжают разрабатывать проекты строительства швейных фабрик и торговых центров. В республике уже зарегистрировано предприятие, сейчас оно проходит процедуру вхождения в СЭЗ, которая дает инвесторам хорошие льготы и преференции.

Кроме того, представители крымского правительства провели встречи с бизнесом из Армении, Таиланда, Китая и европейских стран, которые заинтересованы в поставках местного вина.

- С китайским бизнесом, к сожалению, не все просто, - продолжает Мурадов. - Предприниматели из Поднебесной зарегистрировали у себя бренды наших винопроизводителей и стали монопольными обладателями прав в Китае на продажу крымского вина. Понятно, что бизнесу хочется зарабатывать, но наши предприятия в этом случае оказываются в невыгодном положении и не хотят на таких условиях работать на китайском рынке. Хотя Китай готов брать столько вина, сколько Крым может предложить. Есть интерес к местному вину и у предпринимателей из других стран, например, Таиланда, Вьетнама и Лаоса.

Продолжает Крым выстраивать бизнес-контакты с Сирией. В конце прошлого года был зарегистрирован торговый дом "Крым - Сирия", анонсировано создание судоходной компании.

- Уже подписаны первые контракты и пошли первые грузы в обоих направлениях, - говорит Георгий Мурадов. - Пока партии небольшие, можно сказать, пробники, но они позволят наладить механизм работы. Мы ведем переговоры о поставках в Сирию очень широкого спектра товаров. Крым заинтересован получать из САР южные фрукты, которые у нас не выращивают, и поставлять различные виды материалов, в первую очередь строительные, жизненно необходимые Сирии для восстановления мирной жизни. Есть, конечно, определенные сложности, которые нужно решать, среди них - условия торговли между нашими странами. Они не очень благоприятны для развития бизнеса, поэтому мы будем добиваться снижения таможенных пошлин, чтобы повысить конкурентоспособность товаров. Мы хотим поставлять через Крым, например, апельсины во все регионы, чтобы загрузить крымские порты, сделав их южными воротами России. Но действующая сейчас пошлина гораздо выше, чем на цитрусовые, ввозимые из других стран. Это делает товары неконкурентоспособными. Так что нам есть над чем работать.

Тем временем

На ПМЭФ Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов традиционно подвело итоги ежегодного национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России и дало положительную оценку происходящим в регионе переменам. В этом году Крым показал высокую динамику роста: условия для работы инвесторов в регионе оценили на 16 позиций выше прошлогоднего показателя. Конечно, республика пока не входит в двадцатку лидеров, но такой стремительный рывок говорит о многом. Выступая перед коллегами из других регионов, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что одним из важнейших факторов, способствующих улучшению инвестклимата, является матричная система кураторства: каждый инвестпроект сопровождает персональный менеджер - специалист региональной Корпорация развития, а курирует процесс представитель исполнительных органов власти Крыма, вплоть до главы республики.

- Такой формат применяется в регионе уже три года и дает положительные результаты. Это индивидуальный подход, благодаря которому инвестор понимает, что он не один и помощь всегда будет оказана. Думаю, наша слаженная работа и добросовестное отношение инвесторов сказалось на рейтинге Крыма, - отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов.