Леонид Агутин, рэпер Гуф и "Ария" выступят на фестивале "Таврида-арт"

Стали известны новые подробности звездного состава гостей фестиваля "Таврида-арт". В Крыму ждут Агутина, группу "Ария" и рэпера Гуфа, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на площадке бухты Капсель, где пройдет фестиваль, выступят Гарик Сукачев и Сергей Лазарев.

Организаторы также обещают ночь Comedy, световое и лазерное шоу, различные творческие конкурсы и кинопоказы. В рамках фестиваля организуют восемь арт-кварталов различных направлений творчества - от песенного искусства до кинематографа. Организаторы обещают, что "Таврида-арт" станет самым большим в России кастингом в сфере кино и театра, изобразительного искусства и музыки.

Молодых художников, дизайнеров, архитекторов - авторов реализованных объектов в любой точке мира, пригласили принять участие в отборе. Прием работ на конкурс завершился 15 июня. Затем до 1 июля проходит голосование на сайте, а с 1 по 15 июля работы оценит жюри. 15 июля будут объявлены победители, чьи арт-объекты появятся на официальном открытии фестиваля 23 августа.