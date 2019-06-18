Минобороны показало взрыв артиллерийского схрона на Лысой горе

В Волгограде саперы мотострелковой бригады обезвредили и уничтожили склад артиллерийских снарядов, найденных поисковиками при раскопках на Лысой горе. Инженеры-взрывотехники идентифицировали боеприпасы как снаряды к 76-мм пушке ЗИС-3 образца 1942 года.

- Всего было найдено 43 артиллерийских снаряда. Так как боеприпасы могли взорваться в любой момент и причинить большие разрушения, то их сначала отнесли на руках на безопасное расстояние, а после подорвали накладным зарядом, - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Отметим, что с начала года саперами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 750 боеприпасов различного калибра.

Справка "РГ"

Лысая гора - одна из самых высоких точек Волгограда. Ее высота - 145,5 метров над уровнем моря. Поэтому в 1942 году немецко-фашистские войска стремились овладеть этой вершиной. 147 дней здесь не прекращались кровопролитные бои. Дважды - в конце октября 1942‑го и в январе 1943‑го - советские войска штурмовали высоту. Первая атака не позволила гитлеровцам сконцентрировать значительные силы для нанесения смертельного удара по обороне Сталинграда с юга, а в середине января Лысая гора была полностью освобождена от фашистов.