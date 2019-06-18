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18.06.2019 21:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Западе восхитились красотой крымских девушек

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Западные читатели выразили свое восхищение участницами шестого ежегодного Севастопольского бала офицеров, который прошел в Крыму. Свои комментарии западные пользователи оставили под материалом издания Daily Mail о данном празднике.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Как сообщает ТАСС, в мероприятии, которое прошло 16 июня на площади Михайловской береговой батареи Севастополя, приняли участие более тысячи человек, среди которых были военные атташе из 15 стран. Кроме того, на балу присутствовали и местные жители, офицеры-черноморцы со своими дамами, а также гражданские пары. Именно севастопольские девушки своей красотой и поразили западного читателя.

"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных", - цитирует РИА Новости пользователя под ником Mzungu.

"Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", - делится в комментариях своим мнением SGinNC.

Как уточнили на официальном сайте мероприятия,  VI Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал был посвящен Дню России, Дню города Севастополя, а также 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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