Осуждены пять участников крымской ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор пяти жителям Крыма, обвинявшимся в участии в ячейке запрещенной в РФ международной исламистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Гособвинители запросили для подозреваемых участников так называемой "первой симферопольской группы" от 11 до 17 лет лишения свободы строгого режима. Им инкриминировали часть 1 статьи 205.5 и часть 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Как сообщили "РГ" в суде, в результате Теймур Абдуллаев осужден на 17 лет, Рустем Исмаилов - на 14, Узеир Абдуллаев - на 13, Эмиль Джемаденов - на 12, Айдер Салединов - на 12 лет тюрьмы. Причем, приговор суда для нескольких фигурантов оказался даже строже, чем просили прокуроры.

Как говорится в материалах дела и приговоре, с 21 марта 2014 года и до 12 октября 2016 года Теймур Абдуллаев создал в Симферополе ячейку запрещенной террористической организации и вовлек в нее своего брата Узеира и еще нескольких человек. Абдуллаев проводил собрания, на которых знакомил других исламистов с идеологией организации. Также он пытался затянуть в "Хизб ут Тахрир" других местных жителей, манипулируя их религиозными чувствами и нормами традиционного ислама. Вещественными доказательствами по делу стали многочисленные экстремистские брошюры, найденные в домовладениях "хизбов".