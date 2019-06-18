Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор завершил набор в группу предпринимателей, которые поедут в КНР налаживать связи с местными компаниями. В проекте участвуют и ростовчане. Они представят свои бизнес-идеи и попытаются найти иностранных инвесторов. Однако, как показывает опыт, сделать это непросто. С какими сложностями сталкиваются предприниматели в Китае?

Торговые отношения между Ростовской областью и Китаем сложились давно. В 50 - 60-е годы прошлого века таганрогский завод начал поставлять в Китай паровые котлы, которые устанавливали в КНР на электростанциях. А миллеровский завод экспортировал доменное и прокатное оборудование для металлургического комбината в городе Ушань.

Сегодня КНР входит в пятерку стран - основных партнеров региона. На долю Поднебесной приходится 5,7 процента общего внешнеторгового оборота области. В 2018 году этот показатель составил 686,4 миллиона долларов. Донские предприниматели экспортируют товаров на 92,1 миллиона, а импортируют - на 594,3 миллиона долларов. По сравнению с 2017 годом экспорт увеличился в 4,2 раза, или на 70 ,3 миллиона долларов, а импорт - на 6,3 процента, или на 35,1 миллиона долларов.

Что же везут ростовчане в Китай? Прежде всего, продукты питания и продовольственное сырье (масло и жир), а еще котлы и оборудование, черные и цветные металлы. А закупают обувь и одежду, керамику, мебель, химическую продукцию, в том числе пластмассу, картон и бумагу, изделия из меха и кожи, рыбу и ракообразных.

Пробиться на китайский рынок, где очень высока конкуренция даже среди местных предпринимателей, нелегко. Зачастую деловым отношениям мешает отсутствие подробной и доступной информации.

Поэтому главная задача российско-китайского бизнес-инкубатора - установить прямой контакт предпринимателей двух стран. Нынешняя поездка станет второй, молодые бизнесмены посетят Таншань. А в прошлом году ростовские стартаперы побывали в городе Шэньчжэнь. Это китайская "силиконовая долина", один из крупнейших центров электронной и электротехнической промышленности. Мегаполис возник тридцать лет назад на месте небольшой рыбацкой деревушки и за эти годы превратился в один из самых активно развивающихся городов в стране.

- Мы познакомились с несколькими крупными компаниями, представили 12 проектов в разных областях, от электромеханики до экологии, - рассказал руководитель ростовской делегации Владимир Колодкин. - Основная проблема - незнание языка. Нас выручал английский и переводчица. Но для того, чтобы презентация была убедительной, необходимо грамотное технико-экономическое описание проекта на китайском. Готовить его надо заранее со специалистом по техническим терминам. Считается, что китайцы ведут неспешный бизнес, но это не совсем так. Неофициальная часть переговоров может занять много времени, но, если китайцы понимают, что общение не принесет им выгоды, то беседу сворачивают очень быстро.

В КНР много заводов, хорошо налажены производственные линии, и от идеи до прототипа проходит короткое время. В центрах прототипирования есть возможность сделать качественный прототип изделия буквально за один день и очень дешево.

- Медлительный китайский бизнес - это скорее миф, - продолжает Колодкин. - Многое в китайском менталитете для нас необычно, но самая главная особенность, пожалуй, даже не в этом. Экономическая сфера в КНР полностью контролируется государством, и нам ясно дали понять, что сначала надо договариваться на высшем уровне.

Валентин Хлопонин представил в Китае несколько проектов: специальный контейнер для сбора батареек, стенды для буккроссинга и ночники с музыкой.

- Мы показывали свою презентацию на предприятиях, - рассказал Хлопонин. - Китайские бизнесмены интересовались тем, какие суммы нужны для инвестирования, каким нам представляется будущее проектов и как они масштабируются на другие страны. Конечно, хорошо бы найти инвестора, но конкретных предложений пока не поступило. Для того чтобы получить результат, надо встречаться неоднократно и сотрудничать уже более плотно с конкретными предпринимателями.

Среди участников внешнеторгового рынка сложилось устойчивое мнение, что китайцы охотно импортируют из России технологии и сырье, но не готовую продукцию. Большинство проектов, включающих трансфер технологий в обмен на рынок, действительно успешными не назовешь. Исключение - углеводородная сфера. Однако представители "взрослого" бизнеса южного региона, которые уже более-менее освоились в Китае, отмечают и другую тенденцию. Один из них - Геннадий Новиков. Он был сотрудником таганрогского радиоинститута и на основе своих научных разработок сумел создать инновационный продукт.

- Мы почему-то ожидаем, что КНР готова открыть свой огромный рынок для иностранных игроков, - говорит Геннадий Новиков. - Но в Китае предпочитают выкупить технологию или скопировать ее, чтобы быть единственными бенефициарами на своей территории. Я решился проникнуть на рынок КНР, потому что моя разработка имеет свои нюансы. Мой иностранный партнер, как и я, физик. Он давно отошел от науки, однако у него хватило квалификации понять, что сотрудничать со мной дешевле, чем разбираться в том, во что я вникал 15 лет. Общаясь с ним, я понял, что Китай - это иная планета: Когда вы летите в Китай, вы летите на Юпитер. У них даже семантические понятия другие. Знаменатель - это мать дроби, числитель - сын дроби. Протон - светлая частица, янь, нейтрон - темная, инь. В их менталитете нет такой установки "нехорошо обманывать иностранного партнера". Китаец сделал это для своей родины, получил технологию, и он молодец. Я уверен, что мой партнер обязательно начнет выпускать аналогичную продукцию, это вопрос времени. Но надеюсь, что успею заработать столько, сколько ни на одном другом рынке, в этом и есть привлекательность Китая.

Впрочем, не обязательно выходить на китайский рынок с хитроумным изобретением, как Геннадий Новиков. КНР долго считалась рынком дешевой рабочей силы, но с ростом зарплаты ситуация изменилась. Новый тренд для китайцев - качественное потребление. Они ценят импорт и готовы платить за него, так как считают, что собственные фирмы ради больших объемов жертвуют качеством. На этой волне донским предприятиям удается заключить выгодные контракты. Китайцы проявляют явный интерес к поставкам зерна и продукции сельского хозяйства. А недавно кондитерская фабрика под Ростовом договорилась о сотрудничестве с сетью китайских заправок, которая насчитывает 18 тысяч станций по всей стране. Как рассказал представитель компании, работа с Китаем - это огромный опыт. Сертификация в КНР - дело непростое, ставятся самые сложные барьеры, чтобы не пустить на рынок чужих. Если получена сертификация в КНР, значит, она будет получена в любой другой стране.

Комментарий

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук ЮФУ:

- В 2018 году товарооборот между Китаем и Россией превысил 100 миллиардов долларов, это новый рекорд в истории. Китайский рынок привлекателен для нас, но закрепиться на нем сложно. Существуют масса различий в бухгалтерском и финансовом учете, разный подход к защите интеллектуальной собственности. Пока наиболее успешен экспорт углеводородов, но, как показывает опыт Ростовской области, возможны и другие варианты, например, экспорт сельхозпродукции. Самое сложное - прорваться туда с новой технологией. Китай - страна победившей хитрости. Копирование патентов там не редкость, есть даже термин "патентный тролль". Как только, например, в США появляется интересный патент, такой же регистрируется в Китае. Предприятия КНР стремятся оформить как можно больше изобретений, так как это считается инновационной деятельностью и поощряется государством. Запатентовать могут даже форму чайника. Таганрогский предприниматель смог попасть на рынок КНР со своим изобретением, потому что разобраться в его инновации дороже, чем с ним договориться. Но таких инноваций немного. Наиболее распространенный вариант бизнеса с Китаем - взаимообмен. Но при этом необходимо юридически прописывать каждый шаг.