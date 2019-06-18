Областная жилищная инспекция проверила 13 тысяч домов в Ростове-на-Дону на наличие договора на диагностику внутридомового газового оборудования. Результаты печальные: ни на одно "возрастное" здание не было оформлено такого документа.

Вопрос проведения диагностики газового оборудования в домах, где оно было установлено 30 лет назад, возник после трагедии в городе Шахты, когда в одной из квартир на верхнем этаже старой многоэтажки взорвался бытовой газ. Несколько человек погибли, несколько квартир были почти полностью разрушены. После этого все управляющие организации обязали провести диагностику газового оборудования там, где истек нормативный срок его эксплуатации.

Но такая работа стоит денег. УК и ТСЖ могут оплатить ее, только включив в статью "Содержание и обслуживание общедомового имущества". Для этого нужно утвердить стоимость на общем собрании жильцов. Понятно, что в результате произойдет рост "квартплаты". И далеко не всегда люди готовы за это проголосовать, даже в ущерб своей безопасности.

- Управляющие организации, которые обязаны провести диагностику газового оборудования в старых домах, попадают в ловушку. Где им взять средства, если собственники квартир против? - считает председатель городского ТСЖ Татьяна Казимирова.

Но дело не только в сумме, но и в поиске специализированной организации, которая имеет право диагностировать оборудование.

- У компании должна быть специальная лицензия, а таких фирм в стране немного, тем более в Ростовской области, - уточнили в региональной жилищной инспекции.

При этом, как сообщили в крупной газоснабжающей организации Ростова, более половины газового оборудования в жилом фонде Ростова морально устарело и не соответствует требованиям безопасности.

В итоге по результатам проверки жилинспекции выдано 679 предписаний об устранении нарушений и составлено 450 протоколов об административном правонарушении. Хотя понятно, что одни штрафы вряд ли помогут в решении этой проблемы.