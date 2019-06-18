СК проверит данные о нехватке лекарств для онкобольных на Кубани

Сотрудники СК начали проверку сообщений в СМИ о нарушениях при обеспечении льготными лекарственными препаратами жителей нескольких регионов страны, в том числе Краснодарского края. Такое поручение дал глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин.

По информации ведомства, в эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о перебоях снабжения граждан льготными медикаментами в различных уголках страны. В частности, в материале сообщалось, что житель Щербиновского района Кубани, страдающий онкологическим заболеванием, уже четыре месяца не может получить нужный препарат.

"Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил подчиненным дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикациях. Ход проверки поставлен на контроль СК. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте краевого ведомства.