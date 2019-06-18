В Черном море вода прогрелась до рекордной температуры

Устойчивая жара на Кубани преподнесла курортникам приятный сюрприз: температура воды в Черном море достигла рекордных отметок для июня - 26 градусов. Об этом "РГ" сообщили в Краснодарском краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Причиной столь высокой температуры воды для первого летнего месяца стало продолжительное активное солнце, прогревшее воздух до высоких отметок, превышающих средние многолетние значения на 4-5 градусов. И серьезное влияние оказывает ветровой режим, удерживающий прогретые поверхностные воды у побережья. В ближайшие несколько дней температура останется низменной. А дальше море может резко охладиться при смене ветра (апвеллинг), как это уже мы наблюдали в прошлом году: ветер, дующий с берега, унес теплые массы воды в море, а из глубины поднялись более холодные слои, поэтому температура воды упала за считанные часы до 10-15 градусов тепла. Такое явление происходит довольно часто, и ничего в нем необычного нет, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Сегодня, 18 июня самая высокая температура морской воды зафиксирована в районе Геленджика и Анапы - 26 градусов, в Сочи - 24 градуса, а самая низкая в Новороссийске - 23 градуса тепла