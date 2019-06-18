В КНР открылся российско-китайский институт

Выступая на торжественной церемонии, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов высказал слова поддержки от имени губернатора Дона Василия Голубева. Он также отметил, что это исторический момент как для Ростова-на-Дону и города Цзинянь, так и для дальнейшего развития системы образования двух стран.
- Деятельность института ориентирована на повышение качества образования, научно-исследовательских работ, разработку и внедрение инновационных технологий, обеспечение академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей, на повышение эффективности международного сотрудничества, - сказал Игорь Гуськов.
Сотрудничество между вузами провинции Шаньдун и Ростовской области длится достаточно долго. Процесс создания новой образовательной площадки занял три года, но в сентябре уже начнутся занятия.
Обучение в "Донском институте ШТУ-ДГТУ" будет строиться по схеме 3+1: три года студенты КНР получают образование у себя на родине, а заключительный курс проходят на Дону. Основной язык обучения - русский, более 60 процентов дисциплин в Китае будут вести преподаватели из Ростовской области.
Отметим, что создание в городе Цзинянь совместного института стало закономерным итогом деятельности руководства Ростовской области, направленного на двустороннее сотрудничество с Китаем. К примеру, в 2017 году в Ростове-на-Дону состоялся российско-китайский форум "Новые медиа. Сотрудничество молодежи". Кроме того, на Дону открыт набор на участие в проекте российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. А на прошедшей в Шанхае международной выставке SIAL CHINA китайские предприниматели проявили большой интерес к продукции донских компаний.