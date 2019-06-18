В КНР открылся российско-китайский институт

Новости

Новак: Россия и Иран обсуждают разработку залежей на шельфе Каспия 16:42
В Нижегородской области девочка сломала руку на батуте 16:42
В Дагестане суд арестовал редактора газеты "Черновик" 16:38
Представитель Бари Алибасова: Он чувствует себя лучше 16:32
Директор Фонда кино прокомментировал нападение на себя 16:21
Центр Москвы перекроют из-за выпускных балов 16:20
Алла Пугачева выступит с программой "P.S." в Минске 16:20
В Париже подписаны соглашения по созданию европейского истребителя 16:19
Сестра Бари Алибасова обвинила семью его жены в отравлении продюсера 16:16
Видео: Меркель стало плохо на встрече с Зеленским 16:12
Частникам хотят запретить устанавливать камеры на дорогах 16:09
СМИ: Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом 16:02
Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов 16:00
Новый Renault Captur для Европы не дорос до российского 16:00
Из орловской колонии после "воровского пира" сбежал осужденный 15:53
ФСБ: Три теракта предотвратили на Дальнем Востоке с 2017 года 15:38
Петришенко: Все объекты к II Европейским играм готовы 15:33
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле 15:28
Тизер: российский мультсериал "Ёжик", который выиграл приз Disney 15:25
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро 15:22
В Чувашии осудили уборщицу, которая из мести сожгла чужое уголовное дело 15:14
На ликвидацию тюменских свалок направят 117 миллионов рублей 15:13
Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя 15:10
Российский электромобиль Zetta. Сроки выпуска могут измениться 15:00
Facebook запустит свою криптовалюту Libra 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 16:16
Проект: В регионах

В КНР открылся российско-китайский институт

Текст: Николай Грищенко
На родине Конфуция, в китайской провинции Шаньдун, состоялось торжественное открытие "Донского института ШТУ-ДГТУ". Обучение в городе Цзинянь будет осуществляться по специальностям "Строительство дорог, мостов, тоннелей" и "Управление на транспорте". Первый набор составит 320 человек.
Фото: Пресс-служба ДГТУ Игорь Гуськов: Деятельность института ориентирована на разработку и внедрение инновационных технологий. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Игорь Гуськов: Деятельность института ориентирована на разработку и внедрение инновационных технологий. Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Выступая на торжественной церемонии, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов высказал слова поддержки от имени губернатора Дона Василия Голубева. Он также отметил, что это исторический момент как для Ростова-на-Дону и города Цзинянь, так и для дальнейшего развития системы образования двух стран.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Глава Дона подписал в Петербурге соглашений на 187,5 млрд рублей

- Деятельность института ориентирована на повышение качества образования, научно-исследовательских работ, разработку и внедрение инновационных технологий, обеспечение академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей, на повышение эффективности международного сотрудничества, - сказал Игорь Гуськов.

Сотрудничество между вузами провинции Шаньдун и Ростовской области длится достаточно долго. Процесс создания новой образовательной площадки занял три года, но в сентябре уже начнутся занятия.

Обучение в "Донском институте ШТУ-ДГТУ" будет строиться по схеме 3+1: три года студенты КНР получают образование у себя на родине, а заключительный курс проходят на Дону. Основной язык обучения - русский, более 60 процентов дисциплин в Китае будут вести преподаватели из Ростовской области.

Отметим, что создание в городе Цзинянь совместного института стало закономерным итогом деятельности руководства Ростовской области, направленного на двустороннее сотрудничество с Китаем. К примеру, в 2017 году в Ростове-на-Дону состоялся российско-китайский форум "Новые медиа. Сотрудничество молодежи". Кроме того, на Дону открыт набор на участие в проекте российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. А на прошедшей в Шанхае международной выставке SIAL CHINA китайские предприниматели проявили большой интерес к продукции донских компаний.

Губернатор Ростовской области заложил первый камень ветропарка
Восток Ростовской области получит "мясную" специализацию
Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростовская область - регион развития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Москва заявила о схожести позиций Зеленского и Порошенко
Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика ВВС США
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю