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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вернемся к нашим баранам

Крымчане подготовят региональную программу развития овцеводства
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 129(7887)
В Республике Крым намерены серьезно увеличить поголовье овец. Государство уже поддерживает субсидиями и грантами это перспективное направление животноводства. Теперь необходимо подготовить региональную программу развития, благодаря которой можно будет сделать овцеводство популярным и перспективным бизнесом.
Стрижка одной овцы обходится животноводам примерно в 100 рублей. Фото: Егор Еремов/РИА Новости Стрижка одной овцы обходится животноводам примерно в 100 рублей. Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Стрижка одной овцы обходится животноводам примерно в 100 рублей. Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Фото: Сергей Винник/РГ
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Молочно-товарная ферма "Феодоро" в Белогорском районе Крыма пока единственная, где можно отведать свежего овечьего молока и сыра. Сегодня это гораздо большая экзотика на полуострове, чем козье молоко и продукты из него. Обычная овца дает всего 50 - 100 литров молока в период лактации, но есть и молочные породы, способные производить от 200 до 600 литров. Хозяин "Феодоро" сразу решил занять свободную нишу и ради производства овечьего сыра закупил племенных животных французской породы лакон. В отличие от местной цигайской породы эти животные дают до трех литров молока за один удой. На родине лаконов из их молока делают знаменитый сыр рокфор.

С мясным направлением овцеводства ситуация чуть лучше. Оно становится все более популярным и включено в сферу государственного субсидирования. Кооператив "Правда" в Первомайском районе Крыма в 2016 году одним из первых в республике получил от государства грант десять миллионов рублей на создание овечьей фермы. Сегодня в общем стаде - более двух тысяч животных, и оно ежегодно увеличивается.

- Овец маточного поголовья у нас 1100 и молодняка - около 400, - рассказал бригадир Рустем Асанов. - В этом году уже получили ягнят, а осенью еще будет приплод.

Животных продают, когда они достигают 22 - 23 килограммов. За год в этом хозяйстве реализуют до 1000 голов овец. Мясное направление - основная специализация фермы. А вот шерстью заниматься пока невыгодно, говорят аграрии.

- В прошлом году продали около трех тонн шерсти ставропольскому предприятию, - говорит бригадир. - Но рентабельность вышла нулевой. Пока это экономически нецелесообразно.

Фото: РИА Новости
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В Крыму по-прежнему нет ни одной фабрики переработки шерсти. А вот в соседних регионах таких предприятий достаточно, однако из-за невысокой цены и логистических расходов крымчане неохотно везут сырье на переработку.

- Сегодня четыре фабрики готовы покупать у крымчан овечью шерсть, - рассказал "РГ" начальник управления животноводства и племенного надзора министерства сельского хозяйства Крыма Алексей Каменцев. - Берут шерсть всю, но из бюджета субсидируется только тонкорунная либо полутонкорунная.

В том же хозяйстве "Феодоро" помимо молочных завели овец породы мериноланд. Эта порода животных широко культивируется в Германии. Однако закупочная цена даже на шерсть ценных пород невысока. Например, в прошлом году килограмм полутонкорунной шерсти у фермеров покупали по 40 рублей. Для сравнения: стрижка одной овцы обходится примерно в 100 рублей. Выходит, что цена натурального продукта уступает стоимости бутылки минеральной воды.

Работают в Крыму и над улучшением характеристик местных пород. Госплемзавод "Черноморский" в Сакском районе специализируется на селекции овец цигайской породы. Этим занимается и научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма.

- Цигайская порода овец была создана нашими учеными на опытной станции, и мы продолжаем улучшать ее мясные качества, - рассказал заместитель директора института Людмила Радченко. - Это основное направление исследований ученых нашего института в области животноводства.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Сейчас в Крыму около 250 тысяч голов овец. Из них примерно 200 тысяч содержатся в личных подсобных хозяйствах крестьян и только 50 тысяч - в фермерских хозяйствах и на агропредприятиях. Таких в республике 19. При этом потенциал отрасли, по мнению ученых, огромен.

- Сегодня в Крыму 400 тысяч гектаров пастбищных земель. По нашим расчетам, при таких размерах пастбища на полуострове можно содержать минимум 600 - 800 тысяч овец, - говорит директор НИИ сельского хозяйства республики Владимир Паштецкий. - Поэтому после принятия программы виноградарства и садоводства нам необходима будет аналогичная программа поддержки овцеводства. Мы подготовим ее совместно с министерством сельского хозяйства Крыма.

Кстати

За последние 30 лет овцеводство в Крыму постепенно пришло в упадок. Если в начале XX века поголовье животных на полуострове доходило до 1,2 миллиона, а в советское время составляло около 1,1 миллиона, то уже в 1993 году оно сократилось до 200 тысяч. В советское время животных разводили в основном ради шерсти. Тогда ее килограмм стоил 8 рублей, а килограмм баранины продавался за 1,2 рубля. Из шерсти шили шинели и школьную форму, она была шерстяной или полушерстяной.

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