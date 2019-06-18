В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского

Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Ранее в интервью Bild Зеленский сказал, что гипотетический разговор с Путиным начал бы с напоммнания о том, что Крым и Донбася остаются украинской территорией.

- Если Зеленский так начнет разговор, то на этом диалог и закончится, мы статус Крыма не обсуждаем, - считает крымский депутат Руслан Бальбек. - Если ему не терпится поднять эту тему, то без нас. Думаю, что украинскому президенту стоило бы поговорить о политических заключенных, о деблокаде полуострова, о недопустимости провокаций в отношении граждан России. Если эти темы украинскому президенту "не по карману", то и разговаривать не о чем, а для выслушивания его политической позиции есть другие зрители.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так же считает, что президенту Украины обсуждать Донбасс надо с жителями этой украинской области, а о Крыме и говорить нечего.