В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего биатлониста из Мурманской области Артема Хасанкаева, который был членом юношеской сборной России.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по РК, дело завели по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, в минувшую субботу днем в окрестностях села Рыбачье под Алуштой 17-летний биатлонист Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Хасанкаев скончался во время тренировки.

- Во время расследования будут исследованы все обстоятельства и дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за организацию размещения спортсменов и тренировочный процесс, - говорится в сообщении СКР.

Напомним, пропажа спортсмена обнаружилась после пробежки. Позже спасатели нашли на тропе тело молодого человека без признаков жизни.

На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Орсбли Хасанкаев занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России Хасанкаев по итогам сезона 2018/2019 он занимал третью строку.