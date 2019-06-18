В Новороссийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Новороссийске маршрутное такси столкнулось с автомобилем ВАЗ-2110. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло в 16.00 по московскому времени на пересечении улиц Васенко и Мефодиевской. По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой Mercedes.

В результате столкновения пострадали четверо - два пассажира маршрутки и два человека, ехавшие в легковом автомобиле. Они доставлены в больницу.