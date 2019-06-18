В Севастополе более двух тысяч авто переведут на газ за счет бюджета

Власти Севастополя решили подтолкнуть автовладельцев к переходу на более экологичное топливо - метан. Желающим перевести автомобили на сжатый природный газ обещают компенсировать половину стоимости оборудования из бюджета. Тем временем в городе появляются новые частные заправки, владельцы которых смогут заработать на расширении рынка.

Инициатива уже включена в профильную госпрограмму региона. Как рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов, 30 процентов "скидки" на покупку и установку газобаллонной системы профинансируют из федерального бюджета и еще 20 - из городского. Средняя стоимость перехода на газомоторное топливо - 133 тысячи рублей.

За 2019 - 2021 годы по госпрограмме планируется переоборудовать 2200 автомобилей возрастом до пяти лет. Ограничений по типу транспорта нет, это могут быть автобусы, грузовики и легковушки. Общая сумма субсидии за три года составит 146,3 миллиона рублей. Планируется, что по госпрограмме Минэнерго РФ "Развитие энергетики" в 2020 и 2021 годах поступит 80 миллионов рублей (по 40 миллионов в год), из бюджета Севастополя - 53 миллиона. В 2019 году предусмотрено 13,3 миллиона рублей из внебюджетных источников.

Получателями субсидии могут стать как сервисные центры, выполняющие переоборудование на своих мощностях, так и компании-посредники, в частности, крупные участники рынка газомоторного топлива, заинтересованные в увеличении объемов продаж.

- Минэнерго РФ начало программу стимулирования перевода общественного и частного транспорта на газ, и мы в ней участвуем, - сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - По ее условиям, чтобы получить 30-процентую компенсацию из федерального бюджета, город должен сам потратить не менее 20 процентов. Переоборудование стоит от 90 до 130 тысяч рублей в зависимости от класса техники. Ключевой показатель для нас - 1000 единиц. Если все получится, будем продолжать.

Автовладельцы присматриваются к метану в первую очередь из-за цены. В Севастополе кубометр этого газа стоит 17,5 рубля при стоимости литра бензина АИ-95 48,5 рубля и дизеля - 49,7 рубля. Расход топлива при переходе на сжатый газ примерно такой же. Оборудование с 50-процентной скидкой окупится меньше чем за год. Особенно заметно сэкономят автоперевозчики, владельцы маршруток и таксисты.

Общественный транспорт Севастополя также постепенно переводят на газомоторное топливо. По программе некоммерческого лизинга город получил 185 автобусов на метане. По действующему контракту еще 30 машин поступят в этом году и 50 - в следующем. Автобусы на метане активно покупают и частные перевозчики.

- Стратегия города - переход на экологически безопасный общественный транспорт, - говорит губернатор. - Сегодня его доля в Севастополе составляет от 20 до 23 процентов, а вкупе с электротранспортом - все 45 процентов.

Вместе с тем еще год назад новые метановые автобусы было нечем заправлять, многие машины простаивали, а единственная в Севастополе газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) не справлялась.

На днях в городе открылась крупная АГНКС мощностью 38,4 тысячи кубометров в сутки. Она одна может заправлять все 185 автобусов ГУП "Севэлектроавтотранс": потребность предприятия сейчас составляет 10 тысяч кубометров компримированного метана в сутки, а через год с поступлением новых автобусов вырастет до 14,5 тысячи кубометров. ГУП уже провело закупку у единственного поставщика - новой АГНКС и заключило контракт на поставку 1,7 миллиона кубометров газа на сумму 30 миллионов рублей.

В строительство комплекса инвестор вложил 150 миллионов рублей. 40 миллионов он может получить в виде компенсации по той же программе "Развитие энергетики". Кроме этого, 26 миллионов рублей компенсировал город, покрыв расходы на подключение к коммунальным сетям.

Представитель компании Евгений Маков сообщил, что к концу 2020 года планируется построить в Севастополе еще одну АГНКС. Власти уже подобрали для нее участок.

- Раньше время заправки одного автобуса занимало до полутора часов, газ был некачественный, портились двигатели, - сообщил Овсянников на открытии АГНКС. - Компания построила современную заправку. Пока ее хватает, но с учетом поступления новых автобусов и перехода на газ частных перевозчиков через два года мы можем опять столкнуться с той же проблемой, поэтому обсуждаем строительство второй заправки в другой части города.