В Волгоградской области создали свыше 2,7 тысячи временных вакансий для школьников, и с начала 2019 года трудоустроиться смогли уже около 1700 человек. По словам председателя регионального комитета по труду Дмитрия Локтионова, за три летних месяца смогут подзаработать около 5,5 тысячи подростков.

- За последние пять лет число компаний, которые готовы брать школьников, выросло примерно на 30 процентов. Сейчас их уже 450. До конца года планируется заключить договоры примерно с 500 предприятиями, - прокомментировали в пресс-службе администрации области.

Так, 60 вакансий открыто на металлургическом заводе, 16 - на молсыркомбинате, также на работу несовершеннолетних примут на горчичный маслозавод и производство стройматериалов. 695 подростков ждут государственные медицинские организации, 129 человек трудоустроят в профессиональные образовательные учреждения, 108 - в соцучреждения.

Более шестидесяти старшеклассников оформят региональные ведомства по физической культуре, природным ресурсам, лесному хозяйству и культуре.

Как правило, школьники заняты благоустройством территории, делопроизводством и работой в архивах.