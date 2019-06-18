- За последние пять лет число компаний, которые готовы брать школьников, выросло примерно на 30 процентов. Сейчас их уже 450. До конца года планируется заключить договоры примерно с 500 предприятиями, - прокомментировали в пресс-службе администрации области.
Так, 60 вакансий открыто на металлургическом заводе, 16 - на молсыркомбинате, также на работу несовершеннолетних примут на горчичный маслозавод и производство стройматериалов. 695 подростков ждут государственные медицинские организации, 129 человек трудоустроят в профессиональные образовательные учреждения, 108 - в соцучреждения.
Более шестидесяти старшеклассников оформят региональные ведомства по физической культуре, природным ресурсам, лесному хозяйству и культуре.
Как правило, школьники заняты благоустройством территории, делопроизводством и работой в архивах.